Παραμένουν οι μπαλωθιές στην Κρήτη: Άναβαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο και έπεφταν πυροβολισμοί

  • Πυροβολισμοί έπεσαν στους Κάμπους Κεραμιών του δήμου Χανίων, στον χώρο της πλατείας, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.
  • Τρεις πολίτες κατήγγειλαν το περιστατικό, ενώ ο δράστης των πυροβολισμών έχει ταυτοποιηθεί και είναι γνωστός στο χωριό.
  • Οι διοργανωτές αντέδρασαν άμεσα για να σταματήσουν τον δράστη, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς και να μην σημαδευτεί η διοργάνωση.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Πυροβολισμοί έπεσαν στους Κάμπους Κεραμιών του δήμου Χανίων, στον χώρο της πλατείας, αργά το απόγευμα της Κυριακής, την ώρα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη η εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για πυροβολισμούς στο Ίλιον

Τρεις πολίτες κατήγγειλαν το περιστατικό στο zarpanews.gr και στην αστυνομία, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν τελικά έφτασαν ένστολοι στο σημείο. Πάντως, διαφορετικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης των πυροβολισμών έχει ταυτοποιηθεί και είναι γνωστός στο χωριό.

Εξάλλου, η αντίδραση των διοργανωτών ήταν ακαριαία, αφού έπεσαν πάνω του για να τον σταματήσουν ώστε αφενός να μην κινδυνεύσει κανείς ενήλικος ή παιδί που ήταν στον χώρο και αφετέρου να μην σημαδευτεί μια τόσο επιτυχημένη διοργάνωση που φέρνει ζωή στην ενδοχώρα.

Πάντως σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο συγκεκριμένος δεν παρακολουθούσε το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης του δήμου Χανίων αλλά ήταν συνδαιτυμόνας κοινωνικής εκδήλωσης, σε σπίτι απόστασης λίγων μέτρων από την πλατεία.

 

