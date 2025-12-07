ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: Εύκολη νίκη και εξαιρετική εμφάνιση

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 4-1 του Ατρόμητου στην OPAP Arena, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο της Super League με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική, χάρη στα γκολ των Ορμπελίν Πινέδα (18’), Λούκα Γιόβιτς (65’ πέναλτι, 70’) και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 87’, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται.

Λίγα πράγματα από τους Περιστεριώτες που μείωσαν, προσωρινά σε 3-1 με τον Παναγιώτη Τσαντίλα (73’) και παραμένουν πολύ χαμηλά στην κατάταξη.

Το παιχνίδι ήταν αρκετά μοιρασμένο στα πρώτα λεπτά. Ο Ατρόμητος μπήκε με θάρρος και απείλησε πρώτος, με την κεφαλιά του Ντένζελ Γιουμπιτάνα (10’) από πλεονεκτική θέση, να περνάει εκτός εστίας.

Όσο κυλούσε ο χρόνος, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν να γίνονται πιεστικοί. Και στο 18’ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ – με τρόπο όχι συνηθισμένο.

Δεν είναι ότι έκανε σέντρα από τα δεξιά ο Λάζαρος Ρότα, αλλά το ότι πήρε πολύ ψηλά την κεφαλιά ο Πινέδα, με τον Μεξικανό να νικάει αντιπάλους και Λευτέρη Χουτεσιώτη για το 1-0.

Ο Ρότα παραλίγο να δώσει και δεύτερη ασίστ, 20 λεπτά αργότερα. Ο Σταύρος Πήλιος, όμως, άνοιξε το κοντρόλ λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε, δίνοντας την ευκαιρία στον Χουτεσιώτη να βγει έγκαιρα και να «καθαρίσει» τη φάση.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Γιόβιτς πίστεψε πως είχε πετύχει το δεύτερο γκολ για την ομάδα του. Ωστόσο, το τέρμα ακυρώθηκε καθώς Σπυρίδων Ζαμπαλάς και VAR (Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Μελέτιος Γιουμετζίδης) χρέωσαν με φάουλ τον Ζοάο Μάριο που πήδησε για κεφαλιά με τον Κίνι.

Στο 55’ το φάουλ του Ράζβαν Μάριν πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη, ο οποίος έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το ωραίο γυριστό του Δημήτρη Καλοσκάμη τρία λεπτά μετά. Η ΑΕΚ μπορεί να έχασε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που έγινε αναγκαστική αλλαγή, αλλά βρήκε δεύτερο γκολ.

Οι Αμπουμπακαρί Κοϊτά – που μπήκε στη θέση του Γκατσίνοβιτς – Καλοσκάμης και Μάριν συνδυάστηκαν, ο Ρουμάνος ανατράπηκε από τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, με τον Ζαμπαλά να δείχνει την εσχάτη των ποινών και το VAR να συμφωνεί.

Ο Γιόβιτς ευστόχησε εκ νέου από την άσπρη βούλα, όπως είχε κάνει δις την προηγούμενη αγωνιστική στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Δυο λεπτά αργότερα ο Χουτεσιώτης χρειάστηκε να επέμβει στο δυνατό σουτ του Πήλιου αλλά στο 70’ ήρθε και το 3-0. Συνεργασία των Ρότα, Γιόβιτς και Μάριν, τον Ρουμάνο πρόλαβε με γρήγορη έξοδο ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Γιόβιτς που σε κενή εστία πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο ματς.

Ο Ατρόμητος πέτυχε το γκολ της τιμής τρία λεπτά μετά. Από λάθος των Ρότα, Καλοσκάμη στη μεσαία γραμμή, ο Γιουμπιτάνα τροφοδότησε τον Αϊτόρ Γκαρθία που γύρισε την μπάλα στο ύψους του πέναλτι, με τον Τσαντίλα να σκοράρει με πλασέ στην κίνηση. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν περισσότερο, αλλά δεν απείλησαν την εστία του Θωμά Στρακόσα.

Αντίθετα, στο 87’ και δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς, ο Λιούμπισιτς έκανε το 4-1. Γκολ που είχε και δόση τύχης, αφού μετά το γύρισμα του Ρότα, ο Χουτεσιώτης έσωσε το αυτογκόλ του Θανάση Καραμάνη, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Λιούμπισιτς που είχε εύκολο έργο από κοντά.

Ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με την ΑΕΚ να επανέρχεται στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και στο -1 από τον ΠΑΟΚ, φτιάχνοντας ακόμη περισσότερο την ψυχολογία της ενόψει της αναμέτρησης στην Τουρκία με τη Σάμσουνσπορ (Πέμπτη 11/12, 19:45) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, από την άλλη, συμπλήρωσε πέντε διαδοχικές ήττες κι ακολουθεί το ματς με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι (14/12, 18:00).

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Πήλιος – Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Τσιγγάρας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Ζοάο Μάριο (85’ Περέιρα), Πινέδα, Μάριν (88’ Γκρούγιτς), Γκατσίνοβιτς (61’ Κοϊτά), Γιόβιτς (88’ Καραργύρης), Καλοσκάμης (85’ Λιούμπισιτς).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα (81’ Οζέγκοβιτς), Κίνι (71’ Μουντές), Τσαντίλας, Αϊτόρ, Μπάκου (81’ Παλμεζάνο), Τσακμάκης, Μανσούρ (65’ Ούρονεν), Μουτουσάμι (72’ Καραμάνης).

*Στις κερκίδες της «Αγιάς Σοφιάς» ήταν, οικογενειακώς, ο Λιβάι Γκαρσία. Ο πρώην άσος της ΑΕΚ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας είχε, μάλιστα, στο ημίχρονο του αγώνα ιδιαίτερο τετ-α-τετ με τον ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριο Ηλιόπουλο.

*Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ συμπλήρωσε ο Άρολντ Μουκουντί που τιμήθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο μετά το τέλος του αγώνα.