ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται

Ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά και την τακτική των «ήρεμων νερών» που ακολουθεί η κυβέρνηση, δέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, «η Διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία. Είναι επί της αρχής θετικό να μπορούμε να επικοινωνούμε τα μηνύματά μας προς την Τουρκία και αντίστροφα>

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια, η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες που καμία κυβέρνηση δεν είχε το θάρρος να υλοποιήσει: τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, για τις εξορύξεις, την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας δυνατότητας».

Ο κ. Μητσοτάκης σε άλλο σημείο είπε ότι «δεν πρόκειται να ζητήσουμε την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιζόμαστε» και επανέλαβε ότι «μία είναι η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία: η οριοθέτηση των Θαλάσσιων Ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο»

Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στη γείτονα χώρα ότι «δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση για ζητήματα που η Τουρκία θέτει και είναι μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία».

Για το θέμα των χωρικών υδάτων απάντησε: «Σε σχετικά διαβήματα του ΥΠΕΞ είναι απολύτως σαφές ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει».