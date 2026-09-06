ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και τη στρατηγική των «ήρεμων νερών», τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για τον εξοπλισμό της. Επανέλαβε ότι η κύρια διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, με την Ελλάδα να διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της έως τα 12 μίλια.

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Πολιτική

Μητσοτάκης - Συνέντευξη Τύπου ΔΕΘ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη 90η ΔΕΘ, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να ζητήσουμε την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιζόμαστε».
  • Επανέλαβε ότι «μία είναι η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία: η οριοθέτηση των Θαλάσσιων Ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι «δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση για ζητήματα που η Τουρκία θέτει και είναι μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία».
  • Για τα χωρικά ύδατα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως «η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει».

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Ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά και την τακτική των «ήρεμων νερών» που ακολουθεί η κυβέρνηση, δέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, «η Διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία.  Είναι επί της αρχής θετικό  να μπορούμε να επικοινωνούμε τα μηνύματά μας προς την Τουρκία και αντίστροφα>

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια, η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες που καμία κυβέρνηση δεν είχε το θάρρος να υλοποιήσει:  τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, για τις εξορύξεις, την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας δυνατότητας».

Ο κ. Μητσοτάκης σε άλλο σημείο είπε ότι «δεν πρόκειται να ζητήσουμε την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλιζόμαστε» και επανέλαβε ότι «μία είναι η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία: η οριοθέτηση των Θαλάσσιων Ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο»

Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στη γείτονα χώρα ότι «δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση για ζητήματα που η Τουρκία θέτει και είναι μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία».

Για το θέμα των χωρικών υδάτων απάντησε: «Σε σχετικά διαβήματα του ΥΠΕΞ είναι απολύτως σαφές ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει».

 

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