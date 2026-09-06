«Σπίτι μου 3»: Τι αλλάζει με το νέο πρόγραμμα – Αυξάνεται στα 300.000 ευρώ το όριο αξίας ακινήτου

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου» φέρνει σημαντικές τροποποιήσεις, με κυριότερη τη διεύρυνση του ανώτατου ορίου αξίας των επιλέξιμων ακινήτων από 250.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ. Αυτή η παρέμβαση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των τιμών στην κτηματαγορά και αναμένεται να επιτρέψει σε 15.000 έως 20.000 νοικοκυριά, με έμφαση στους νέους, να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντικές τροποποιήσεις φέρνει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου», με κυριότερη τη διεύρυνση του ανώτατου ορίου αξίας των επιλέξιμων ακινήτων στις 300.000 ευρώ.
  • Η παρέμβαση αυτή έρχεται να θεραπεύσει μια από τις κυριότερες αγκυλώσεις των προηγούμενων κύκλων, καθώς η ραγδαία αύξηση των τιμών είχε στενέψει τα περιθώρια εύρεσης ακινήτων.
  • Στόχος είναι η στήριξη 15.000 έως 20.000 νοικοκυριών, με έμφαση στους νέους, καθώς η αύξηση του ορίου αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντικό αριθμό ακινήτων.
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Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντικές τροποποιήσεις σε σύγκριση με τους προηγούμενους κύκλους φέρνει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου», με κυριότερη τη διεύρυνση των κριτηρίων για την αξία των επιλέξιμων ακινήτων. Βάσει πληροφοριών, το ανώτατο όριο αξίας πρόκειται να αυξηθεί στις 300.000 ευρώ, έναντι των 250.000 ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να θεραπεύσει μια από τις κυριότερες αγκυλώσεις των προηγούμενων κύκλων. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στην κτηματαγορά είχε στενέψει αισθητά τα περιθώρια για τους ενδιαφερόμενους, καθώς ο εντοπισμός ακινήτων που συνδύαζαν προσιτή τιμή και τις απαραίτητες προδιαγραφές του προγράμματος αποδεικνυόταν ιδιαίτερα δύσκολος.

Παρά τα εμπόδια αυτά, οι δύο πρώτοι κύκλοι του προγράμματος σημείωσαν ιδιαίτερα υψηλή απορροφητικότητα, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση της κοινωνίας για εργαλεία διευκόλυνσης της πρώτης κατοικίας. Στον νέο κύκλο, τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία έχουν ήδη μεταφερθεί στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, πρόκειται να διοχετευθούν με στόχο τη στήριξη ακόμη μεγαλύτερου αριθμού νοικοκυριών.

Ο στόχος είναι να μπορέσουν να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία 15.000 έως 20.000 νοικοκυριά, με έμφαση στους νέους και τα νέα ζευγάρια.

Η αύξηση του ορίου αξίας των ακινήτων στα 300.000 ευρώ αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντικό αριθμό ακινήτων, προσφέροντας ουσιαστικές εναλλακτικές στους ενδιαφερόμενους. Η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το στεγαστικό ζήτημα συνιστά πλέον μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις για τα νέα νοικοκυριά.

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