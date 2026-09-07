Τροχαίο στον Μπράλο: Πατέρας και γιος στο νοσοκομείο ύστερα από σύγκρουση δύο αυτοκίνητων

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δρόμο προς Μπράλο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport και τα δύο οχήματα κινούταν στην ίδια κατεύθυνση, από Λαμία προς Μπράλο, όταν ο οδηγός του Skoda, που προπορευόταν, επιχείρησε να κάνει αναστροφή.

Η οδηγός του Ford, που ακολουθούσε, προσπάθησε αλλά δεν είχε και πολλά περιθώρια να αποφύγει τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο πλαϊνό μέρος του Skoda.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, ο πατέρας και ο γιος της τετραμελούς οικογένειας που επέβαινε στο Skoda, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.