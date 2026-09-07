LIVE UPDATE
Αλεξανδρούπολη: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Τροχαίο στον Μπράλο: Πατέρας και γιος στο νοσοκομείο ύστερα από σύγκρουση δύο αυτοκίνητων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δρόμο προς Μπράλο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός πατέρα και του γιου του που επέβαιναν σε ένα από τα δύο συγκρουόμενα οχήματα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΑΜΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δρόμο προς Μπράλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.
  • Ο πατέρας και ο γιος μιας τετραμελούς οικογένειας, που επέβαινε στο Skoda, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας.
  • Η σύγκρουση συνέβη όταν ο οδηγός του προπορευόμενου Skoda επιχείρησε αναστροφή και το Ford που ακολουθούσε δεν πρόλαβε να την αποφύγει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δρόμο προς Μπράλο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport και τα δύο οχήματα κινούταν στην ίδια κατεύθυνση, από Λαμία προς Μπράλο, όταν ο οδηγός του Skoda, που προπορευόταν, επιχείρησε να κάνει αναστροφή.

Η οδηγός του Ford, που ακολουθούσε, προσπάθησε αλλά δεν είχε και πολλά περιθώρια να αποφύγει τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο πλαϊνό μέρος του Skoda.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, ο πατέρας και ο γιος της τετραμελούς οικογένειας που επέβαινε στο Skoda, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΑΜΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΑΜΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΑΜΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΑΜΙΑ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ