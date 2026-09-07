Κρήτη: Προσπέραση πάνω σε στροφή προκαλεί οργή – Για ελάχιστα εκατοστά αποφεύχθηκε η σύγκρουση ΙΧ και μηχανής – ΒΙΝΤΕΟ

Οργή αλλά και προβληματισμό για την εν γένει οδηγική συμπεριφορά μας προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Σε αυτό φαίνεται ένας οδηγός να πραγματοποιεί μία εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στενό σημείο και με περιορισμένη ορατότητα.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, ο οδηγός μοτοσικλέτας κινείται στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου – Σητείας στον νομό Λασιθίου στην Κρήτη. Βγαίνει όμως στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνά πάνω σε στροφή με σχεδόν μηδενική ορατότητα, ενώ διακρίνεται καθαρά διπλή διαχωριστική γραμμή.

Η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η μοτοσικλέτα είναι στο αντίθετο ρεύμα και προσπερνάει, από το αντίθετο ρεύμα εμφανίζεται ξαφνικά ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός του δίκυκλου πραγματοποιεί έναν γρήγορο ελιγμό και όπως βλέπουμε στο βίντεο, γλιτώνει από τη μετωπική σύγκρουση για κλάσματα του δευτερολέπτου.

Η κάμερα του οδηγού που κατέγραψε το βίντεο σημειώνει και την ταχύτητα του οχήματος. Ο οδηγός φρέναρε από τα 47 χλμ./ώρα στα 25 χλμ./ώρα προκειμένου να αφήσει χώρο στο δίκυκλο να μπει ξανά στη λωρίδα του.

Η παράβαση συνέβη στην είσοδο του παραδοσιακού χωριού Νέα Μουλιανά στην Κρήτη και δημοσιεύθηκε στη σελίδα του Facebook «Όψεις του Ηρακλείου», με την ανάρτηση να γίνεται γρήγορα viral.

Δείτε το βίντεο: