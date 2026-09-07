Κρήτη: Προσπέραση πάνω σε στροφή προκαλεί οργή – Για ελάχιστα εκατοστά αποφεύχθηκε η σύγκρουση ΙΧ και μηχανής – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα βίντεο που δείχνει μια εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση μοτοσικλέτας σε επαρχιακή οδό της Κρήτης προκαλεί οργή και προβληματισμό για την οδική συμπεριφορά. Η σύγκρουση με διερχόμενο αυτοκίνητο αποφεύχθηκε για κλάσματα του δευτερολέπτου, σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα και διπλή διαχωριστική γραμμή

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

προσπέραση Κρήτη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οργή και προβληματισμό προκαλεί ένα βίντεο που δείχνει έναν οδηγό να πραγματοποιεί μία εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στενό σημείο και με περιορισμένη ορατότητα.
  • Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η μοτοσικλέτα βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και γλίτωσε από τη μετωπική σύγκρουση για κλάσματα του δευτερολέπτου.
  • Η παράβαση συνέβη στην είσοδο του παραδοσιακού χωριού Νέα Μουλιανά στην Κρήτη και δημοσιεύθηκε στη σελίδα του Facebook «Όψεις του Ηρακλείου», με την ανάρτηση να γίνεται γρήγορα viral.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οργή αλλά και προβληματισμό για την εν γένει οδηγική συμπεριφορά μας προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Σε αυτό φαίνεται ένας οδηγός να πραγματοποιεί μία εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στενό σημείο και με περιορισμένη ορατότητα.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, ο οδηγός μοτοσικλέτας κινείται στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου – Σητείας στον νομό Λασιθίου στην Κρήτη. Βγαίνει όμως στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνά πάνω σε στροφή με σχεδόν μηδενική ορατότητα, ενώ διακρίνεται καθαρά διπλή διαχωριστική γραμμή.

Η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η μοτοσικλέτα είναι στο αντίθετο ρεύμα και προσπερνάει, από το αντίθετο ρεύμα εμφανίζεται ξαφνικά ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός του δίκυκλου πραγματοποιεί έναν γρήγορο ελιγμό και όπως βλέπουμε στο βίντεο, γλιτώνει από τη μετωπική σύγκρουση για κλάσματα του δευτερολέπτου.

Η κάμερα του οδηγού που κατέγραψε το βίντεο σημειώνει και την ταχύτητα του οχήματος. Ο οδηγός φρέναρε από τα 47 χλμ./ώρα στα 25 χλμ./ώρα προκειμένου να αφήσει χώρο στο δίκυκλο να μπει ξανά στη λωρίδα του.

Η παράβαση συνέβη στην είσοδο του παραδοσιακού χωριού Νέα Μουλιανά στην Κρήτη και δημοσιεύθηκε στη σελίδα του Facebook «Όψεις του Ηρακλείου», με την ανάρτηση να γίνεται γρήγορα viral.

Δείτε το βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ