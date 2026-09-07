Σερβία: Την διάλυση της βουλής ζήτησε η κυβέρνηση – Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές

Σε έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σερβίας ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ πρότεινε την διάλυση της βουλής. Η πρόταση διάλυσης της βουλής είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η πρόταση απευθύνεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα γίνει αποδεκτή.
Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το αργότερο στις 9 ή στις 10 Σεπτεμβρίου.
Ο νόμος ορίζει ότι οι βουλευτικές εκλογές προκηρύσσονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την ημέρα προκήρυξης έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών δεν μπορούν να περάσουν λιγότερες από 45 ή περισσότερες από 60 ημέρες.
Ο Βούτσιτς πρόσφατα δήλωσε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 25 Οκτωβρίου.
Serbian Prime Minister Djuro Macut called for the dissolution of parliament, paving the way to snap elections in which embattled President Aleksandar Vucic wants to switch to the role of prime minister https://t.co/Ru8siG9S3I
— Bloomberg (@business) September 7, 2026