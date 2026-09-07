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Σερβία: Την διάλυση της βουλής ζήτησε η κυβέρνηση – Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές

Η κυβέρνηση της Σερβίας, μέσω του πρωθυπουργού Τζούρο Μάτσουτ, ζήτησε την διάλυση της βουλής, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναμένεται να προκηρύξει τις εκλογές, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί για τις 25 Οκτωβρίου.

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Σερβία, Βουλή
πηγή: EPA/ANDREJ CUKIC
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός της Σερβίας, Τζούρο Μάτσουτ, πρότεινε την διάλυση της βουλής σε έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης.
  • Η πρόταση διάλυσης της βουλής αποτελεί διαδικασία απαραίτητη για την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποφασίζει την αποδοχή της.
  • Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε πρόσφατα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 25 Οκτωβρίου.

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Σε έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σερβίας ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ πρότεινε την διάλυση της βουλής. Η πρόταση διάλυσης της βουλής είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η πρόταση απευθύνεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα γίνει αποδεκτή.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το αργότερο στις 9 ή στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο νόμος ορίζει ότι οι βουλευτικές εκλογές προκηρύσσονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την ημέρα προκήρυξης έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών δεν μπορούν να περάσουν λιγότερες από 45 ή περισσότερες από 60 ημέρες.

Ο Βούτσιτς πρόσφατα δήλωσε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 25 Οκτωβρίου.

 

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