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ΒΟΑΚ: 17χρονος ο οδηγός που… έσπασε τα διαχωριστικά κολωνάκια – Πρόστιμο 2.000 ευρώ

Η Αστυνομία ταυτοποίησε έναν 17χρονο ως τον οδηγό του οχήματος που είχε προκαλέσει αναστάτωση στον ΒΟΑΚ. Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε απόκρημνη ακτή στη Νεάπολη, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν τρία άτομα για άλλα αδικήματα.

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ΒΟΑΚ, προσπέραση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 17χρονος ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία ως ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε παραβιάσει τα διαχωριστικά κολονάκια στον ΒΟΑΚ.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο σε απόκρημνη ακτή.
  • Για άλλα αδικήματα συνελήφθησαν ο 49χρονος πατέρας, ο 59χρονος παππούς του ανήλικου και ένας 62χρονος φίλος του τελευταίου. Το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκει στον 62χρονο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 17χρονος, με καταγωγή από τον Μυλοπόταμο και διαμονή της οικογένειάς του στην ευρύτερη περιοχή του Σισίου, ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία ως ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε παραβιάσει τα διαχωριστικά κολωνάκια στον ΒΟΑΚ, προκαλώντας αναστάτωση με την οδηγική του συμπεριφορά.

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Σύμφωνα με το cretalive.gr, την ταυτοποίηση του ανήλικου πραγματοποίησε το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ Ηρακλείου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο σε απόκρημνη ακτή, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη. Κατά τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, το όχημα εγκαταλείφθηκε στο σημείο προκειμένου να «σβήσουν» τα ίχνη και να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του οδηγού.

Οι έρευνες και οι συλλήψεις

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί υπηρεσιών των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου και Λασιθίου πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνες.

Για άλλα αδικήματα συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: ο 49χρονος πατέρας του ανήλικου, ο 59χρονος παππούς του και ένας 62χρονος φίλος του τελευταίου.

Το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκει στον 62χρονο, ο οποίος, όπως αναφέρεται, το είχε παραχωρήσει στον 59χρονο. Παραμένει αδιευκρίνιστο υπό ποιες συνθήκες το όχημα κατέληξε να οδηγείται από τον 17χρονο.

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