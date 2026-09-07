Κόνιτσα: Βελτιωμένη η εικόνα στη δασική πυρκαγιά της Τραπεζίτσας – Έχουν γίνει στάχτη σχεδόν 6.300 στρέμματα

Σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη εικόνα, λόγω της εξασθένισης των ανέμων βρίσκεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου, πυκνά δάση πεύκης και ρόμπολου μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με εναέρια μέσα, αλλά και την συνδρομή της πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, εθελοντών και κατοίκων, δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες σε μια περιοχή δύσβατη με χαράδρες.

Έχουν γίνει στάχτη σχεδόν 6.300 στρέμματα

Την πυρκαγιά προκάλεσε κεραυνός, το καταστροφικό της έργο ευνοούν οι άνεμοι που κατά διαστήματα πνέουν στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα.

Το έργο της κατάσβεσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο για όσους επιχειρούν, καθώς πέραν του ανάγλυφου της περιοχής, δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στο βουνό, ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση στις εστίες της φωτιάς.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ