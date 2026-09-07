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Εταιρική συμφωνία ΕΕ – Γροιλανδίας ύψους 200 εκατ. ευρώ – Κίνηση ανάσχεσης στις βλέψεις του Τραμπ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γροιλανδία προχώρησαν σε μια εταιρική συμφωνία ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναβαθμίζει τη στρατηγική σημασία του αρκτικού νησιού για την ΕΕ. Η συμφωνία αυτή συνιστά κίνηση ανάσχεσης στις βλέψεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και για αγορά της απομακρυσμένης χώρας.

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Διεθνή Νέα

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ – ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AFP
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ – ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γροιλανδία προχώρησαν σε συμφωνία εταιρικής σχέσης ύψους 200 εκατ. ευρώ, η οποία συνιστά κίνηση ανάσχεσης στις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για αγορά της απομακρυσμένης χώρας.
  • Το οικονομικό πακέτο των 200 εκατ. ευρώ θα επικεντρωθεί στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, τη βιώσιμη εξόρυξη, την ενέργεια και τον τουρισμό, καθώς και στην εκπαίδευση, την αλιεία και τη στέγαση.
  • Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως «η Γροιλανδία είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος και ένας έμπιστος φίλος» και πως εναπόκειται αποκλειστικά στη Γροιλανδία και τη Δανία να αποφασίσουν για το μέλλον του αρκτικού νησιού, και «κανείς άλλος».

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Σε μια κίνηση ματ προχώρησαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γροιλανδία, η οποία επί της ουσίας περιφρουρεί την χώρα του Αρκτικού κύκλου και συνιστά κίνηση ανάσχεσης στις βλέψεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για αγορά της απομακρυσμένης χώρας.

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Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα μια συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Γροιλανδία ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναβαθμίζει «την στρατηγική σημασία του αρκτικού νησιού για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

O πρωθυπουργός αυτής της αυτόνομης περιοχής της Δανίας, Γενς – Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε πως «Γροιλανδία και ΕΕ υπέγραψαν νέα κοινή δήλωση που περιλαμβάνει επενδύσεις στο αρκτικό νησί σε υποδομές, ενέργεια, συνδεσιμότητα, θαλάσσια διαχείριση και κρίσιμες πρώτες ύλες».

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«Η Γροιλανδία μπορεί να βασίζεται στην ΕΕ. Αυτό ήταν το μήνυμά μου κατά την προηγούμενη μου επίσκεψη. Σήμερα, επέστρεψα για να παραδώσω τα πραγματικά αποτελέσματα της στενής μας συνεργασίας. Με ένα νέο πακέτο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Γροιλανδίας, αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου μετά από διήμερη επίσκεψη στην πρωτεύουσα Νουούκ.


Να σημειωθεί ότι το οικονομικό πακέτο των 200 εκατ. ευρώ, που θα επενδυθεί φέτος και το 2027, θα επικεντρωθεί στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, τη βιώσιμη εξόρυξη, την ενέργεια και τον τουρισμό, καθώς και στην εκπαίδευση, την αλιεία και τη στέγαση.

«Αυτό θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και μια ισχυρή και ενεργή ΕΕ τόσο στη Γροιλανδία όσο και στην Αρκτική. Επειδή η Γροιλανδία είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος και ένας έμπιστος φίλος», πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με αυτό τον τρόπο, η Γροιλανδία και η ΕΕ ενισχύουν τους δεσμούς τους εν μέσω της συνεχούς επιμονής του Ντόναλντ Τραμπ η Γροιλανδία να υπαχθεί εδαφικά και διοικητικά στις ΗΠΑ. Εναπόκειται αποκλειστικά στη Γροιλανδία και τη Δανία να αποφασίσουν για το μέλλον του αρκτικού νησιού, και «κανείς άλλος», δήλωσε σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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