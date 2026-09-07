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Αυστρία: Πρώτο κουδούνι με απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας σε μαθήτριες κάτω των 14 ετών – Τα πρόστιμα και οι αντιδράσεις

Η Αυστρία θέτει σε ισχύ την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας για μαθήτριες κάτω των 14 ετών με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το μέτρο προκαλεί έντονες αντιδράσεις από μουσουλμανικές οργανώσεις και την κοινότητα, οι οποίες το χαρακτηρίζουν μεροληπτικό και προαναγγέλλουν δικαστικές προσφυγές. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προστατεύει την ελευθερία των κοριτσιών, ενώ το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε κρίνει προηγούμενη απαγόρευση ως παράνομη.

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Διεθνή Νέα

Αυστία ισλαμική μαντίλα
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δοκιμάζεται από σήμερα στην πράξη η απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας για μαθήτριες κάτω των 14 ετών στην Αυστρία, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε Βιέννη και άλλα κρατίδια.
  • Το μέτρο προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις και τη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα της χώρας, οι οποίες το καταγγέλλουν ως μεροληπτικό. Προαναγγέλλουν δικαστικές προσφυγές, θυμίζοντας ότι το 2020 το δικαστήριο είχε κρίνει παράνομη παρόμοια απαγόρευση για μαθήτριες κάτω των 10 ετών.
  • Η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα από 150 ως 800 ευρώ για μαθήτριες που δεν τηρούν την απαγόρευση, ενώ αριστερές μαθητικές οργανώσεις έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαδηλώσεις.

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Δοκιμάζεται από σήμερα στην πράξη η απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας για μαθήτριες κάτω των 14 ετών στην Αυστρία, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη Βιέννη και σε άλλα κρατίδια.

Το μέτρο προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις και τη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα της χώρας, οι οποίες το καταγγέλλουν ως μεροληπτικό και προαναγγέλλουν δικαστικές προσφυγές.

Το πολιτικό παρασκήνιο

Η κυβερνώσα συμμαχία με τη συμμετοχή τριών κεντρώων κομμάτων πρότεινε την απαγόρευση στα σχολεία με το αιτιολογικό ότι έτσι προστατεύεται η ελευθερία των κοριτσιών.

Ο νόμος ψηφίστηκε στη βουλή τον Δεκέμβριο με την υποστήριξη του ακροδεξιού Κόμματος Ελευθερίας. Μόνο το μικρότερο κόμμα στη βουλή, οι αριστεροί Πράσινοι, τον καταψήφισαν.

Αντιδράσεις

Το όργανο που εκπροσωπεί επισήμως τους μουσουλμάνους της Αυστρίας, η Ισλαμική Θρησκευτική Κοινότητα στην Αυστρία (IGGO), έχει χαρακτηρίσει την απαγόρευση παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχει δεσμευτεί να την προσβάλει ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο τον Ιούλιο απέρριψε την προσφυγή του γιατί ακόμη δεν είχε τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε το 2020 ότι μια προηγούμενη απαγόρευση, η οποία αφορούσε μαθήτριες κάτω των 10 ετών, ήταν παράνομη επειδή ήταν μεροληπτική εις βάρος των μουσουλμάνων και το κράτος οφείλει να είναι θρησκευτικά ουδέτερο.

Η εναντίωση σε αυτή την αρχή απαιτεί ειδική αιτιολόγηση, έκρινε.

Ερωτηθείς από τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF αν το δικαστήριο θα ακυρώσει την απαγόρευση ο υπουργός Παιδείας της Αυστρίας, Κριστόφ Βίντερκερ, απάντησε: «Ποτέ δεν μπορείς να είσαι απολύτως βέβαιος».

«Εμείς στην κυβέρνηση πραγματοποιήσαμε πολύ εντατικές διαβουλεύσεις και εμείς στο υπουργείο Παιδείας πρσπαθήσαμε πολύ σκληρά να συντάξουμε έναν νόμο που συμμορφώνεται με το Σύνταγμα», είπε ο υπουργός σε συνέντευξή του που προβλήθηκε σήμερα.

Διαδηλώσεις και πρόστιμα

Αριστερές μαθητικές οργανώσεις έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαδηλώσεις.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει σήμερα σε τρία από τα εννέα κρατίδια της χώρας -στη Βιέννη, στο γειτονικό κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας, στο Μπέργκερλαντ, όλα ανατολικά- και τα επόμενα θα ακολουθήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

H νομοθεσία ορίζει ότι ένα σχολείο θα πρέπει να συνομιλεί με όποια μαθήτρια δεν τηρεί την απαγόρευση και έπειτα να επιβάλει πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 150 ως 800 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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