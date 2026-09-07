Φρίκη με κατά συρροή βιαστή σε Βρετανία και Κίνα: Νάρκωνε γυναίκες και κρατούσε «τρόπαια» από τα θύματά του

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Νέα στοιχεία για επιπλέον καταγγελλόμενα σεξουαλικά εγκλήματα του καταδικασμένου βιαστή Ζενχάο Ζου εξετάζουν οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές, μετά την προσέλευση και άλλων γυναικών στην αστυνομία. Ο 29χρονος, ο οποίος νάρκωσε και βίασε 10 γυναίκες στο Λονδίνο και την Κίνα, είχε φτάσει στο σημείο να κρατά προσωπικά τους αντικείμενα σε ένα είδος «κουτιού με τρόπαια».

Ο Ζου καταδικάστηκε πέρυσι σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη έκτιση 24 ετών, έχοντας κριθεί ένοχος για 11 βιασμούς, με δύο από τα αδικήματα να αφορούν το ίδιο θύμα.

Ο Κινέζος διδακτορικός φοιτητής καταδικάστηκε επίσης για τρεις περιπτώσεις ηδονοβλεψίας, 10 αδικήματα κατοχής ακραίου πορνογραφικού υλικού, μία περίπτωση παράνομης κατακράτησης και τρεις περιπτώσεις κατοχής ελεγχόμενης ουσίας με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος.

Η ουσία που είχε στην κατοχή του ήταν βουτανεδιόλη. Η 1,4-βουτανεδιόλη μετατρέπεται στον οργανισμό σε GHB, προκαλώντας καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, υπνηλία, σύγχυση, απώλεια αισθήσεων και, σε υψηλές δόσεις, επικίνδυνη καταστολή της αναπνοής.

Βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς και κρατούσε αντικείμενα των θυμάτων

Κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Inner London Crown Court είχε αποκαλυφθεί ότι ο Ζου βιντεοσκόπησε εννέα από τους βιασμούς, την ώρα που οι γυναίκες έχαναν τις αισθήσεις τους.

Παράλληλα, κρατούσε ένα κουτί με προσωπικά αντικείμενα γυναικών, το οποίο οι αρχές χαρακτήρισαν ως ένα είδος «κουτιού με τρόπαια».

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ λόγω της μεθοδικότητας με την οποία δρούσε και της καταγραφής των επιθέσεων.

Πέντε ακόμη γυναίκες επικοινώνησαν με την αστυνομία

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι, μετά από δημόσια έκκληση προς πιθανά θύματα, αρκετές γυναίκες προσήλθαν στις αρχές.

Οι ντετέκτιβ έχουν πλέον διαβιβάσει στην Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) φάκελο με αποδεικτικά στοιχεία για σειρά νέων καταγγελλόμενων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων βιασμός και χορήγηση ουσίας με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος.

Οι νέες υποθέσεις αφορούν καταγγελίες από πέντε γυναίκες που επικοινώνησαν με την αστυνομία, καθώς και δύο ακόμη καταγγελλόμενους βιασμούς που αφορούν δύο γυναίκες των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με το Sky News.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για την απαγγελία νέων κατηγοριών, καθώς οι εισαγγελείς εξετάζουν τα στοιχεία.

Παράλληλα, συνεχίζονται ξεχωριστές έρευνες για καταγγελίες που αφορούν γυναίκες οι οποίες φέρονται να δέχθηκαν σεξουαλικές επιθέσεις στην Κίνα.

«Έδειξαν αξιοσημείωτο θάρρος»

Η επικεφαλής της έρευνας, αρχιφύλακας Άντζελα Κραγκς, ευχαρίστησε τις γυναίκες που επικοινώνησαν με τις αρχές μετά τη δημόσια έκκληση, τονίζοντας ότι επέδειξαν «αξιοσημείωτο θάρρος».

Όπως ανέφερε, η διαβίβαση του νέου φακέλου στην εισαγγελία αποτελεί «σημαντικό βήμα» στην έρευνα.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των θυμάτων και στην εξέταση κάθε διαθέσιμης ερευνητικής οδού», δήλωσε, καλώντας οποιονδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να έχει πέσει θύμα του Ζου ή διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Βίντεο από τη σύλληψη του: