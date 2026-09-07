Στούντιο 4: Έκαναν πρεμιέρα η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος – «Παίρνουμε τη σκυτάλη»

Την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση ως παρουσιαστικό δίδυμο πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Δευτέρας ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, με την πρεμιέρα του ανανεωμένου «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ.

Οι δύο παρουσιαστές, οι οποίοι συνεργάζονται ήδη στο ραδιόφωνο, αναλαμβάνουν πλέον μαζί και την καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης.

Στις 15:00 ακριβώς, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου εμφανίστηκαν στο νέο πλατό και καλωσόρισαν από κοινού τους τηλεθεατές.

«Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι! Καλησπέρα σε όλη την παρέα! Είμαστε στο Στούντιο 4, παιδιά», ανέφεραν οι δύο παρουσιαστές κατά την έναρξη της εκπομπής.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκε με χιουμοριστικό τρόπο στην τρίωρη διάρκεια του προγράμματος, κάνοντας παραλληλισμό με την «Οδύσσεια».

«Τι μας συνδέει με την Οδύσσεια; Με την Οδύσσεια, κυρίες και κύριοι, μας συνδέουν οι τρεις ώρες! Τρεις ώρες εμείς, τρεις ώρες και η Οδύσσεια. Όπως και η Οδύσσεια έχει δώσει σήμα για το πότε μπορείς να πηγαίνεις τουαλέτα, έτσι και εδώ σας λέμε και εμείς πως έχετε 25 λεπτά. Στο 25ο λεπτό μπορείτε να πηγαίνετε, μετά έχουμε άλλα 55 λεπτά, άλλα 82 λεπτά και 15 λεπτά στο τέλος. Άρα, υπολογίστε τον χρόνο και θα περάσουμε υπέροχα», είπε ο παρουσιαστής.

Η αναφορά της Κατερίνας Καραβάτου στο «Στούντιο 4»

Λίγα λεπτά αργότερα, η Κατερίνα Καραβάτου αναφέρθηκε στην προηγούμενη πορεία του «Στούντιο 4» και στη σημασία που έχει για την ίδια και τον Χρήστο Φερεντίνο η ανάληψη της εκπομπής.

«Είναι πολύ σημαντικό που αναλαμβάνουμε εδώ, στην ΕΡΤ, αυτή την εκπομπή. Μια εκπομπή που ήταν τόσο καλή, τόσο πετυχημένη, και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι», τόνισε η παρουσιάστρια.

Ο Χρήστος Φερεντίνος συμπλήρωσε από την πλευρά του ότι οι δυο τους «παίρνουμε τη σκυτάλη», αναφερόμενος στη συνέχεια της εκπομπής με τη νέα της σύνθεση.