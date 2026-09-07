Τροχαία: 40 συλλήψεις για 6.994 τροχονομικές παραβάσεις στην Αττική – 17 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε ειδική εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής βεβαιώθηκαν 6.994 παραβάσεις και συνελήφθησαν 40 οδηγοί. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν 30.992 ελέγχους αλκοολομέτρησης, βεβαίωσαν 228 σχετικές παραβάσεις και συνέλαβαν 17 οδηγούς με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.

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Κοινωνία

Τροχαία, Έλεγχοι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τροχαία Αττικής βεβαίωσε συνολικά 6.994 παραβάσεις και συνέλαβε 40 οδηγούς στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.
  • Πραγματοποιήθηκαν 30.992 αλκοολομετρήσεις, με 228 παραβάσεις και 17 συλλήψεις οδηγών με ένδειξη αλκοόλ άνω των 0,60 mg/l.
  • Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης και 371 άδειες κυκλοφορίας.

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Συνολικά 6.994 παραβάσεις βεβαίωσε η Τροχαία Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, από το βράδυ της περασμένης Δευτέρας έως και σήμερα τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν 40 οδηγοί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των Τμημάτων Τροχαίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν ελέγχους σε ολόκληρη την Αττική.

Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Περισσότεροι από 30.000 έλεγχοι αλκοολομέτρησης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 30.992 αλκοολομετρήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 228 παραβάσεις.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν 17 οδηγούς με ένδειξη αλκοόλ άνω των 0,60 mg/l, ενώ τα θετικά αποτελέσματα αντιστοιχούσαν στο 0,73% του συνόλου των ελέγχων.

Παράλληλα, οι αρχές ακινητοποίησαν 842 οχήματα, εκ των οποίων τα 121 μεταφέρθηκαν με γερανό. Επίσης, αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης και 371 άδειες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.

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