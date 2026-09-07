Συνεχίζονται τα αντίποινα μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας – Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη

Τα αντίποινα μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας συνεχίζονται, με τη Μόσχα να ανακοινώνει το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη και των πολιτιστικών κέντρων Goethe Institut στη Ρωσία. Αυτή η κίνηση έρχεται ως απάντηση στην απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο. Η κλιμάκωση των διμερών σχέσεων ξεκίνησε με αφορμή τις επικρίσεις για ρωσικό επιθετικό drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

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ΡΩΣΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Kirill Zykov / Sputnik Moscow Russia / East News
ΡΩΣΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Kirill Zykov / Sputnik Moscow Russia / East News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται τα αντίποινα μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας με αφορμή τις επικρίσεις του Βερολίνου για ρωσικό επιθετικό drone, που εντοπίστηκε προ ημερών στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
  • Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του έως τις 18 Σεπτεμβρίου, ως αντίποινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη.
  • Επίσης, τα πολιτιστικά κέντρα «Goethe Institut» της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, ενώ η Μόσχα δηλώνει πως «η γερμανική κυβέρνηση φέρει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για τις συνέπειες».

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Συνεχίζονται τα αντίποινα μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας με αφορμή τις επικρίσεις του Βερολίνου για ρωσικό επιθετικό drone, που εντοπίστηκε προ ημερών στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

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Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου, ως αντίποινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι τα πολιτιστικά κέντρα «Goethe Institut» της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, ενώ το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα το αργότερο έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

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«Ήταν οι γερμανικές Αρχές που, για άλλη μια φορά, προκάλεσαν ένα νέο κύμα κλιμάκωσης στις διμερείς σχέσεις. Η γερμανική κυβέρνηση φέρει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για τις συνέπειες», αναφέρει στην ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Πρόκειται για κλιμάκωση της έντασης των δυο χωρών, ενόσω ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και η κυβέρνηση του Γερμανού Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς έχει ζητήσει από την ΕΕ την ενίσχυση των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας.

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