Γερμανία: «Κόψτε τις τουριστικές βίζες στους Ρώσους» – Συναγερμός στην ΕΕ μετά την επίθεση στη Λειψία

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Η Γερμανία πιέζει τους Ευρωπαίους εταίρους της να επιβάλουν αυστηρότερους περιορισμούς στις τουριστικές βίζες για Ρώσους πολίτες, στον απόηχο των πρόσφατων ενεργειών δολιοφθοράς που το Βερολίνο αποδίδει στη Μόσχα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση της απόπειρας επίθεσης με drones και εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για την οποία οι γερμανικές αρχές ερευνούν έναν Λευκορώσο υπήκοο που διαθέτει επίσης ρωσικό διαβατήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Guardian, ο άνδρας φέρεται να είχε εισέλθει στη ζώνη Σένγκεν με τουριστική βίζα που είχε εκδοθεί από την ιταλική πρεσβεία στο Μινσκ, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι ταξίδεψε ποτέ μέσω Ιταλίας.

«Είναι πάρα πολλές οι βίζες που χορηγούνται σε Ρώσους»

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ανοιχτά πλέον τη δυσαρέσκειά του για τον αριθμό των θεωρήσεων εισόδου που εξακολουθούν να χορηγούνται.

«Ο αριθμός των θεωρήσεων που εκδίδονται για Ρώσους υπηκόους προκειμένου να κάνουν διακοπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερβολικά υψηλός», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η μαζική έκδοση τουριστικών θεωρήσεων έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία και δυσχεραίνει τον έλεγχο του ποιος εισέρχεται στην ΕΕ και για ποιον σκοπό.

Το 2025, η Ιταλία εξέδωσε περισσότερες θεωρήσεις Σένγκεν από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία συγκέντρωσαν συνολικά περίπου τα τρία τέταρτα των αιτήσεων για βίζα από Ρώσους πολίτες.

Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των θεωρήσεων που χορήγησε η Ιταλία σε πολίτες της Λευκορωσίας: από 2.968 το 2021 σε 50.709 το 2025. Αντίστοιχα, οι ιταλικές βίζες προς Ρώσους αυξήθηκαν από 63.894 το 2021 σε περισσότερες από 165.000 το 2025.

Η Ρώμη ερευνά τη βίζα του υπόπτου

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι διέταξε να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε η βίζα στον Λευκορώσο που ερευνάται για την υπόθεση της Λειψίας.

«Υπάρχει μια διαδικασία για τη χορήγηση θεωρήσεων, καθώς πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις», δήλωσε ο Ταγιάνι. «Εάν κάποιος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις και δεν υπάρχει ειδοποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο, η βίζα χορηγείται. Εάν αυτό συνέβη, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί εκδόθηκε αυτή η βίζα».

«Τεράστιος» κίνδυνος για την ασφάλεια

Ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, βουλευτής του κυβερνώντος CDU και ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ζήτησε ακόμη πιο δραστικά μέτρα: άμεση αναστολή των τουριστικών θεωρήσεων για Ρώσους πολίτες.

Όπως υποστήριξε, η δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης Ρώσων εντός της ΕΕ με βίζα «αξιοποιείται για κατασκοπεία και δολιοφθορά», χαρακτηρίζοντας τον κίνδυνο για την ασφάλεια «τεράστιο».

«Αυτή η υπερβολική χορήγηση τουριστικών θεωρήσεων σε Ρώσους αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή στρατηγική απομόνωσης της Ρωσίας», τόνισε.

Η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Τσεχία έχουν ήδη ουσιαστικά σταματήσει να χορηγούν θεωρήσεις σε Ρώσους, εφαρμόζοντας εθνικούς περιορισμούς αυστηρότερους από εκείνους της ΕΕ.

Τα αντίμετρα του Βερολίνου μετά τη Λειψία

Η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει σειρά μέτρων μετά την υπόθεση της Λειψίας, δηλώνοντας ότι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών είναι πιθανό να βρίσκονται πίσω από το σχέδιο επίθεσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη, η κλήση του Ρώσου πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών και η ενίσχυση της επιτήρησης του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τη μεταφορά πετρελαίου στη Βαλτική.

Παράλληλα, η ΕΕ ανακοίνωσε 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και διεύρυνση του καταλόγου των Ρώσων στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στην Ένωση.

Ωστόσο, Ρώσοι ακτιβιστές κατά του πολέμου προειδοποιούν ότι ένας γενικευμένος περιορισμός των θεωρήσεων ενδέχεται να μην εμποδίσει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς της Μόσχας. Επισημαίνουν ότι οι ρωσικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο άτομα που στρατολογούνται εξ αποστάσεως, ακόμη και μέσω Telegram, και πληρώνονται με κρυπτονομίσματα, αντί να στέλνουν επαγγελματίες πράκτορες από τη Ρωσία.