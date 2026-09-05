ΔΕΘ 2026: Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δημοσιογράφους και το δείπνο με τη Μαρέβα – Το πάρτι της ΟΝΝΕΔ και όσα συζήτησε με τους νέους

Τηρώντας τις παραδόσεις αλλά και με μερικές σημειακές αλλαγές κύλησε η πρώτη μέρα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Τι λέει η παράδοση; Ότι μία ημέρα πριν υπάρχει πρόγραμμα. Έτσι και το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) ο Πρωθυπουργός έκανε τρεις επισκέψεις που συνδυάστηκαν με τρία σημαντικά έργα στα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης.

Το πρώτο ήταν τα εγκαίνια του νέου κέντρου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», το δεύτερο η θεμελίωση στο υπό κατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Και το τρίτο ήταν η επίσκεψη στο 5ο δημοτικό σχολείο του ίδιου δήμου, όπου ένα νεόδμητο σχολικό συγκρότημα αντικατέστησε το παλιό κατασκευασμένο κτίριο του 1970.

Ιδιαίτερα για το κολυμβητήριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας ότι θα είναι ίσως το πιο ωραίο κολυμβητήριο στη χώρα και ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο μεγάλο αθλητικό έργο που υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Καθόλου τυχαίο και το κόστος της κατασκευής που θα φτάσει τα 32 εκατομμύρια.

Η συνάντηση με τους δημοσιογράφους και το δείπνο με τη Μαρέβα Μητσοτάκη

Επίσης τήρησε την παράδοση να συναντήσει τους δημοσιογράφους στην καθιερωμένη δεξίωση που πραγματοποιεί προς τιμήν τους στο roof garden του Electra Palace.

Πολλοί ήταν εκείνοι που παραβρέθηκαν φέτος. Οι εκπρόσωποι του Τύπου, πολλές οι παρουσίες από την Αθήνα αλλά και από την επαρχία, ενώ ακόμη και από την Ιαπωνία υπήρξαν σύμφωνα με το makthes, δημοσιογράφοι που παραβρέθηκαν στη σύναξη, καθώς φέτος η τιμώμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ είναι η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Οι μικροαλλαγές στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είχαν να κάνουν με τη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφαγε με τη σύζυγό του Μαρέβα σε χώρο που είχε ειδικά διαμορφωθεί στη μία γωνία του roof garden του ξενοδοχείου, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο χώρο.

Το δείπνο άρχισε γύρω στις 9 και ολοκληρώθηκε στις 10 και μισή, όμως η νύχτα δεν είχε τελειώσει ακόμα.

Το πάρτι της ΟΝΝΕΔ

Λίγο μετά τις 10.30 και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του περπάτησε μέχρι το μπαρ Arc που βρίσκεται στη γωνία των οδών Μητροπόλεως με Κομνηνών για να δώσει το παρών στο πάρτι της ΟΝΝΕΔ που γινόταν εκεί.

Πολλοί ήταν οι παρευρισκόμενοι στο πάρτι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε πιο χαλαρή διάθεση, να βγάζει δεκάδες selfies και να στέκεται σε ένα σταντ με μία παρέα νεολαίων και να συζητά μαζί τους για περίπου 20 λεπτά. Ήπιε (κλασικά) ένα ποτήρι, με τη συζήτηση να περιστρέφεται σε πολλά θέματα καθημερινότητας. Από τις καλοκαιρινές διακοπές και τα Χανιά, , μέχρι την οδική ασφάλεια και την πρόταση της ΟΝΝΕΔ για την καθιέρωση της κυκλοφορίας του μετρό το Σαββατοκύριακο όλο το εικοσιτετράωρο. Όλα αυτά μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα που έδειχνε και αυτή να απολαμβάνει τις στιγμές.

Το ρολόι έδειχνε 23:05 όταν ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του αποχώρησαν.

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη διοίκηση της ΔΕΘ και στη συνέχεια τα περίπτερα, ενώ το απόγευμα αναμένεται με ιδιαίτερα ενδιαφέρον η ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», όπου θα θέσει τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη χρονιά και θα παρουσιάσει τις προτάσεις της ΝΔ ενόψει του 2030.