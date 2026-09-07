ΚΚΕ για Γερμανία: Απάντηση στην ακροδεξιά μπορεί να δώσει μόνο ένα αναγεννημένο εργατικό-λαϊκό κίνημα

Απάντηση στην ακροδεξιά μπορεί να δώσει μόνο ένα αναγεννημένο εργατικό-λαϊκό κίνημα, η ταξική πάλη, ο αγώνας ενάντια στις αιτίες που τροφοδοτούν αυτά τα αντιδραστικά ρεύματα, τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιο του γραφείου Τύπου για το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία.

Αναλυτικά, από το ΚΚΕ σημειώνουν ότι «η επίθεση στα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα από τις αστικές πολιτικές δυνάμεις, του φιλελευθερισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, της ψευδεπίγραφης “αριστεράς” και άλλων, οι κοινωνικές αντιθέσεις που δυναμώνουν σε κάθε χώρα στο έδαφος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, σε συνδυασμό με την απουσία ενός ισχυρού ταξικά προσανατολισμένου εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, είναι οι παράγοντες που στη Γερμανία και αλλού “σπρώχνουν” απογοητευμένες λαϊκές δυνάμεις στα δίχτυα του ακροδεξιού και δήθεν “αντισυστημικού” λαϊκισμού».

Όπως υπογραμμίζουν από τον Περισσό, «στις συνθήκες μάλιστα της πολεμικής προετοιμασίας τέτοιες δυνάμεις είναι ακόμη περισσότερο χρήσιμες για το σύστημα για να σπέρνουν το δηλητήριο του ρατσισμού και του εθνικισμού στους εργαζόμενους και τους λαούς, ώστε να μένει στο απυρόβλητο ο μεγάλος ένοχος, η κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική, η ΕΕ του κεφαλαίου και του πολέμου, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Ο λαός ειδικά των περιοχών της πρώην Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας έχει υποστεί τις δραματικές συνέπειες της ανατροπής του σοσιαλισμού πριν 35 χρόνια, γι’ αυτό ακόμα και δυνάμεις του ακροδεξιού λαϊκισμού, όπως η AfD, επιστρατεύει το “εμπόριο νοσταλγίας” προκειμένου να εγκλωβίσει εργατικές λαϊκές δυνάμεις, να τις ενσωματώσει σε αντιδραστικούς σχεδιασμούς. Πάνω σε αυτό το έδαφος καλλιεργείται από την ΕΕ και η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, που τελικά οδηγεί στην αθώωση αντιδραστικών, φασιστικών δυνάμεων, τις οποίες άλλωστε η ΕΕ σταθερά στηρίζει και ενισχύει για να υπηρετήσει τα γεωπολιτικά και οικονομικά της συμφέροντα».

Καταλήγοντας στο σχόλιο του γραφείου Τύπου του ΚΚΕ επισημαίνεται: «Απάντηση στην ακροδεξιά, όσο και στα συνηθισμένα, χρεοκοπημένα, κάλπικα δίπολα που στήνονται, μπορεί να δώσει μόνο ένα αναγεννημένο εργατικό-λαϊκό κίνημα, η ταξική πάλη, ο αγώνας ενάντια στις αιτίες που τροφοδοτούν αυτά τα αντιδραστικά ρεύματα και αφορούν την ίδια την ΕΕ, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και ανταγωνισμούς».