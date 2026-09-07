Εύβοια: Ανεξέλεγκτη η φωτιά μεταξύ Μακρυκάπας και Τριάδας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, αναφορές για ζημιές σε εγκαταστάσεις και καλλιέργειες

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Σημαντικά ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην φωτιά στη Μακρυκάπα Ευβοίας, η οποία παραμένει σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2026, με το μέτωπο να έχει κινηθεί προς την Τριάδα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 92 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ κινητοποιήθηκε και το ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30, στην περιοχή «Χελώνα», σε πευκοδάσος, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση μεταξύ Μακρυκάπας και Τριάδας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν την εξάπλωση του μετώπου, ενώ οι πυκνοί καπνοί δυσχεραίνουν και τις εναέριες επιχειρήσεις.

Το μέτωπο πέρασε τον δρόμο Μακρυκάπας – Τριάδας

Σύμφωνα με το evima.gr, το πύρινο μέτωπο πέρασε τον επαρχιακό δρόμο Μακρυκάπας – Τριάδας, με τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων να επικεντρώνονται στον περιορισμό της εξάπλωσής του προς τον Καθενού και τον Πισσώνα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, δήλωσε στο evima.gr ότι η πυρκαγιά παραμένει ανεξέλεγκτη και επισήμανε τον κίνδυνο επέκτασής της προς τον Πισσώνα.

«Εάν ξεφύγει η φωτιά, θα πάει προς Πισσώνα», ανέφερε ο κ. Κελαϊδίτης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, δήλωσε στο evima.gr ότι η πυρκαγιά παραμένει ανεξέλεγκτη, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Αναφορές για ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις και καλλιέργειες

Ζημιές έχουν αναφερθεί σε αγροτικές εγκαταστάσεις και καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Αγρότης της περιοχής ανέφερε ότι οι φλόγες έκαψαν μαντριά, αποθήκες, αμπέλια και ροδιές.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του μετώπου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην ανάσχεση της πυρκαγιάς και στην αποτροπή της επέκτασής της προς γειτονικές περιοχές.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από την Τριάδα

Για την πυρκαγιά έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112. Στις 14:55 εστάλη μήνυμα ενημέρωσης προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στις 15:11 εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή του οικισμού Τριάδα, με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τριάδα απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά ‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026

Η περιοχή βρίσκεται τη Δευτέρα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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