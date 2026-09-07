Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Εικονική πραγματικότητα» οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα», τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σε συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, σχολιάζοντας πως προκαλεί απορία αν ο πρωθυπουργός «έχει αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό».

Χαρακτήρισε, δε, την εικόνα του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ «εικονική πραγματικότητα» και «σε ευθεία αντίθεση» με όσα βιώνουν καθημερινά τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Συνειδητή ταξική επιλογή» η πολιτική της κυβέρνησης

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι από το 2019 και μετά συντελείται μια μεγάλη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος υπέρ των υψηλότερων εισοδημάτων και χαρακτήρισε την πολιτική της κυβέρνησης «συνειδητή ταξική επιλογή», ενώ για το μέτρο του λεγόμενου «κουμπαρά» για τα παιδιά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά πως «πριμοδοτούνται τα παιδιά οικογενειών που έχουν την οικονομική δυνατότητα» και πως «διευρύνει τις ανισότητες», προτείνοντας «χρηματοδότηση με εισοδηματικά κριτήρια».

Ο κ. Σακελλαρίδης πρότεινε κατώτατο μισθό στα 1.100 ευρώ και «επαναφορά Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» και τάχθηκε υπέρ του μηδενικού ΦΠΑ στα βασικά είδη, του ΦΠΑ 6% στα τρόφιμα και της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης καθώς και της μεγαλύτερης φορολόγησης του πλούτου. «Σήμερα έχουμε τη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα στην ΕΕ, 5% τη στιγμή που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 21%. Αν η φορολογία στα μερίσματα ήταν 21% σήμερα στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να έχουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο παραπάνω», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε και στο θέμα των υποκλοπών, τονίζοντας πως «είναι ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα, για να αφεθεί και να κλείσει», ενώ για τους εξοπλισμούς, επικαλέστηκε τη συνέντευξη του διευθυντή του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, Μωσέ Πατέλ, στην «Καθημερινή», που απέκλεισε να δοθεί μαζί με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και ο «πηγαίος κώδικας» του συστήματος, σε αντιδιαστολή, όπως είπε, με παλαιότερες δηλώσεις του κ. Δένδια με τις οποίες διαβεβαίωνε για το αντίθετο. «Εμπιστευόμαστε να δώσουμε τα κλειδιά της αεράμυνας της χώρας μας στο Ισραήλ, ανεξάρτητα, όπως λέει ο κ. Δένδιας -εγώ το βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά-, το πόσο φιλική και συμμαχική χώρα είναι για την Ελλάδα. Εμπιστευόμαστε πραγματικά; Η απάντηση η δική μας είναι ξεκάθαρα όχι», σχολίασε.

Πρόταση για πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων

Ο κ. Σακελλαρίδης πρότεινε ακόμη πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων, περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, κατάργηση της Golden Visa και δημιουργία μεγάλου δημόσιου αποθέματος κοινωνικής κατοικίας, διπλασιασμό του μισθού των γιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ σε βάθος τετραετίας, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και επαναφορά του 51% της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, ενώ υπερασπίστηκε το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση.

Στο θέμα των συνεργασιών, ο κ. Σακελλαρίδης μίλησε για «κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου» και για την ανάγκη «να υπάρξει προγραμματικός λόγος, κοινή δράση, διάλογος», αλλά «επί τη βάσει ενός πολιτικού προγράμματος», προειδοποιώντας όμως, ότι «ενότητα με όλους δεν μπορεί να υπάρξει».

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι σε αυτόν τον διάλογο έχουν θέση και το ΜέΡΑ25, εφόσον «μπουν σε δεύτερο πλάνο ζητήματα που έχουν προκαλέσει διαφωνίες στο παρελθόν» και η Πράσινη Οικολογία, ενώ τόνισε ότι είναι «χαοτική» η απόσταση από τον κ. Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ.

Τι είπε για τον Τσίπρα

«Κάποτε είχα πει ότι θα βγάλει δεξί φλας ο κ. Τσίπρας. Δεν περίμενα ότι θα γίνει με τόσο εμφανή τρόπο σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια», ανέφερε και συνέχισε: «Είναι χαοτική, μεγάλη η απόσταση. Δεν υπάρχει εξαρχής διάθεση από πλευράς του κ. Τσίπρα να μπει σε μια διάθεση συνεννόησης, αλλά από την άλλη υπάρχει και μεγάλη πολιτική απόσταση».

Σε ερώτηση εάν η Νέα Αριστερά θα μετείχε μετεκλογικά σε ένα σχήμα κυβερνητικής συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ. είπε ότι ίσως θα μπορούσε να εξεταστεί, εφόσον είχε υπάρξει διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο. «Απέχουμε πολύ από αυτό, όχι με ευθύνη της Νέας Αριστεράς», είπε ο κ. Σακελλαρίδης.

Σημείωσε, ακόμη, ότι η λογική δυνάμεων, είτε της ΕΛ.Α.Σ., είτε του ΠΑΣΟΚ, «να βγουν πρώτο κόμμα, έστω με μία ψήφο», δεν ευνοεί την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, άφησε ανοιχτό τον διάλογο, υπό προϋποθέσεις, λέγοντας: «Δεν θα αποφύγουμε τη συζήτηση με κανέναν, αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τις ευθύνες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και η συλλογική του ηγεσία σε σχέση με όλα όσα έχουν συμβεί από το 2023 και μετά».