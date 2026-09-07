«Τρελό» σκηνικό στα Τρίκαλα: Βίσονας μπήκε σε αυλή σπιτιού κι έκανε ατάραχος βόλτα – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι στην Κρήνη Τρικάλων, όταν ένας βίσονας μπήκε στην αυλή ενός σπιτιού.

Το μεγάλο ζώο άρχισε να κινείται ανενόχλητο στον χώρο, προκαλώντας έκπληξη και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Η ασυνήθιστη παρουσία του βίσονα καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα KriniLive. To ζώο φαίνεται να κάνει τη βόλτα του στην αυλή, ενώ ένας άνδρας το ακολουθεί, προσπαθώντας να το απομακρύνει από το οικόπεδο.

Ο βίσονας, πάντως, δεν έδειχνε ανήσυχος από την ανθρώπινη παρουσία και συνέχισε να κινείται στον χώρο.

Λίγο αργότερα, αφού ολοκλήρωσε την περιήγησή του, βγήκε από την αυλή και άρχισε να απομακρύνεται, βάζοντας τέλος στην απρόσμενη επίσκεψή του.