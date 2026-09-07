Ξεκάθαρος ο βασιλιάς Κάρολος για τον ρόλο των Χάρι και Μέγκαν: «Είναι ιδιώτες και παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας»

Ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε επιστολή που επαναβεβαιώνει πως ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η θέση τους περιγράφεται ως αντίστοιχη ιδιωτών πολιτών με εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα, μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Newspix
Φωτογραφία: Newspix
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε την αποστολή επιστολής που επαναβεβαιώνει πως ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Στην επιστολή αναφέρεται πως «η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα».
  • Το ζευγάρι επέστρεψε στη Βρετανία στα τέλη του περασμένου μήνα, έξι χρόνια αφότου απαρνήθηκε τα βασιλικά καθήκοντά του και μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2020.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε την αποστολή μιας επιστολής προς ανώτατους Βρετανούς αξιωματούχους όπου επαναβεβαιώνει πως ο μικρότερος γιος του, Χάρι, και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετέδωσαν σήμερα το BBC και άλλα βρετανικά ΜΜΕ.

«Εν ολίγοις, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα», αναφέρεται στην επιστολή, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσουν σχετικά.

 

Ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του επέστρεψαν στη Βρετανία στα τέλη του περασμένου μήνα, έξι χρόνια αφού απαρνήθηκαν τα βασιλικά καθήκοντά τους και μετακόμισαν στις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι είχε φύγει για τις ΗΠΑ το 2020, εγκαταλείποντας τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του, προκειμένου τόσο ο Χάρι όσο και η Μέγκαν να ακολουθήσουν ανεξάρτητες καριέρες, όμως δεν σταμάτησαν να πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα, καθώς ο Χάρι κατηγόρησε τη βασιλική οικογένεια για παραμέληση, τις ταμπλόιντ ότι κατέστρεψαν τη ζωή του και την κυβέρνηση ότι απέτυχε να παράσχει επαρκή ασφάλεια προκειμένου εκείνος να επιστρέψει στην πατρίδα του.

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