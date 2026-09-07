Ξεκάθαρος ο βασιλιάς Κάρολος για τον ρόλο των Χάρι και Μέγκαν: «Είναι ιδιώτες και παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας»

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Ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε την αποστολή μιας επιστολής προς ανώτατους Βρετανούς αξιωματούχους όπου επαναβεβαιώνει πως ο μικρότερος γιος του, Χάρι, και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετέδωσαν σήμερα το BBC και άλλα βρετανικά ΜΜΕ.

«Εν ολίγοις, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα», αναφέρεται στην επιστολή, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσουν σχετικά.

King Charles makes clear that Harry and Meghan are private citizens, not working royals, in letter sent on his behalf https://t.co/xKxUZyv4WJ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 7, 2026

Ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του επέστρεψαν στη Βρετανία στα τέλη του περασμένου μήνα, έξι χρόνια αφού απαρνήθηκαν τα βασιλικά καθήκοντά τους και μετακόμισαν στις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι είχε φύγει για τις ΗΠΑ το 2020, εγκαταλείποντας τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του, προκειμένου τόσο ο Χάρι όσο και η Μέγκαν να ακολουθήσουν ανεξάρτητες καριέρες, όμως δεν σταμάτησαν να πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα, καθώς ο Χάρι κατηγόρησε τη βασιλική οικογένεια για παραμέληση, τις ταμπλόιντ ότι κατέστρεψαν τη ζωή του και την κυβέρνηση ότι απέτυχε να παράσχει επαρκή ασφάλεια προκειμένου εκείνος να επιστρέψει στην πατρίδα του.