Συρία: Συνελήφθη ο υποστράτηγος του Μπασάρ Αλ Ασαντ – Κατηγορείται για δολοφονικές επιθέσεις σε διαδηλωτές το 2011

Με την κατηγορία δολοφονιών χιλιάδων άοπλων διαδηλωτών στα γεγονότα του 2011 στη Συρία συνελήφθη ο πρώην υποστράτηγος, Μοχάμαντ Αλί Ντιργκάμ, μετά από επιχείρηση εντοπισμού στην επαρχία Ταρτούς.

Σε δήλωση που εξέδωσαν σήμερα οι Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφεραν ότι ο Μοχάμαντ Αλί Ντιργκάμ κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις, μεταξύ των οποίων αυτή του διοικητή διμοιρίας στις «Εταιρείες Άμυνας» κατά τη διάρκεια των γεγονότων της Χάμα το 1982, του διοικητή πεδίου της 4ης Μεραρχίας μεταξύ 2009 και 2013, του αναπληρωτή διοικητή της 5ης Μεραρχίας και του διοικητή του 2ου Σώματος μέχρι τα τέλη του 2018.

Έδινε εντολές για πυρ σε άοπλους και μαζικές φυλακίσεις

Οι αρχικές έρευνες και τα στοιχεία έδειξαν τη συμμετοχή του Μοχάμαντ Αλί Ντιργκάμ στην έκδοση άμεσων διαταγών, προκειμένου ο στρατός να ανοίξει πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών στην ύπαιθρο της Δαμασκού, καθώς και στην επίβλεψη επιδρομών που οδήγησαν σε μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις, που δηλώνονταν ως αντιφρονούντες και χωρίς δίκη παρέμεναν για χρόνια φυλακισμένοι.

Σύμφωνα με τη σημερινή κυβέρνηση, στην αρχή της καριέρας του ο Ντιργκάμ ήταν διοικητής μιας μονάδας των Ταξιαρχιών Άμυνας (επικεφαλής τους ήταν ο Ριφάατ Άσαντ, αδελφός του τότε προέδρου) όταν έγινε η σφαγή της Χάμα, το 1982. Ο τότε πρόεδρος Χαφέζ αλ Άσαντ, ο πατέρας του Μπασάρ, είχε καταστείλει μια εξέγερση των Αδελφών Μουσουλμάνων, κατά την οποία σκοτώθηκαν 10 – 40.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με καταγγελίες της οργάνωσης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Human Rights Watch», το 2011 ένας Σύρος στρατιωτικός που αυτομόλησε ενημέρωσε ότι «ο Μοχάμαντ Αλί Ντιργκάμ ήταν ένας από τους στρατηγούς που διέταξαν τους στρατιώτες να πυροβολήσουν τους διαδηλωτές, την εποχή που η μονάδα του είχε αναπτυχθεί στα περίχωρα της Δαμασκού».

Απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ

Οι Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφεραν ότι οι ενέργειες αυτές του Μοχάμαντ Αλί Ντιργκάμ είχαν οδηγήσει τις διεθνείς Αρχές να τον εντάξουν σε λίστες διεθνών κυρώσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει τον Μοχάμαντ Αλί Ντιργκάμ ως επικίνδυνο και ο ίδιος έχει απαγόρευση να εισέλθει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Επίσης, το 2012 του επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταστολή των διαδηλώσεων.

Όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, SANA, «oι Δυνάμεις Ασφαλείας ανέφεραν ότι οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση των αναφερόμενων περιστατικών, πριν παραπεμφθεί ο εν λόγω στην αρμόδια δικαστική αρχή για τη λήψη νομικών μέτρων».

Σύλληψη και άλλου υποστράτηγου για αυθαίρετες φυλακίσεις

Επίσης, λίγες ημέρες νωρίτερα, η Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας στη Λατάκια, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, συνέλαβε τον πρώην υποστράτηγο Τζαλάλ Καμέλ Σακρ, διοικητή της 18ης Ταξιαρχίας Πεζικού υπό το ανατραπέν καθεστώς, για συμμετοχή σε εγκλήματα πολέμου και αυθαίρετες φυλακίσεις. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εντοπισμό ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκλήματα και παραβιάσεις εις βάρος Σύρων και για την παραπομπή τους στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη.

Να σημειωθεί ότι από το ξέσπασμα των διαδηλώσεων το 2012, που σύντομα μετατράπηκε σε μακρύ, εμφύλιο πόλεμο που ρήμαξε τη χώρα περισσότεροι από 500.000 άνθρωπο σκοτώθηκαν μέχρι που, στα τέλη του 2024, ανέλαβε την εξουσία ένας συνασπισμός ισλαμιστικών οργανώσεων.