Ισπανία: Δικαστική έρευνα για τη μαζική εισροή 70.000 μεταναστών στη Θέουτα, υπόνοιες για «ενεργή υποστήριξη» από το Μαρόκο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η ισπανική Δικαιοσύνη ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στα τέλη Ιουλίου στον ισπανικό θύλακα της Θέουτας, στη βόρεια Αφρική, εξετάζοντας ενδείξεις ότι από την πλευρά του Μαρόκου υπήρξε «αναμφισβήτητη διαχείριση που ευνοούσε» τη διαδικασία.

Τα γεγονότα θα μπορούσαν να στοιχειοθετούν σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκλήματα «που προσβάλλουν την ειρήνη ή την ανεξαρτησία του ισπανικού Κράτους», εκτιμά η δικαστής Μαρία Ταρντόν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το οποίο επικαλείται ανακοίνωση του Audiencia Nacional, του ανώτατου δικαστηρίου της Μαδρίτης που χειρίζεται, μεταξύ άλλων, σοβαρές υποθέσεις με διεθνή διάσταση.

Η δικαστής αναφέρει ότι «η χρήση των μεταναστευτικών ροών συνιστά μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου», κάνοντας λόγο για «κύματα διαφορετικής έντασης και με διαφορετικά χαρακτηριστικά».

Όπως σημειώνει, οι μαζικές αφίξεις προκάλεσαν «την κατάρρευση των δυνατοτήτων αντίδρασης του ισπανικού συστήματος συνοριακού ελέγχου» και οδήγησαν σε «μαζική παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας».

Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα

Η Ταρντόν βασίζεται κυρίως σε έκθεση της ισπανικής αστυνομίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και περιήλθε σε γνώση του AFP.

Σύμφωνα με την έκθεση, η είσοδος περισσότερων από 70.000 ανθρώπων στον μικρό ισπανικό θύλακα δεν ήταν αποτέλεσμα «ενεργειών τυχαίου, περιστασιακού ή αυθόρμητου χαρακτήρα».

«Διαπιστώθηκε μια αναμφισβήτητη διαχείριση που ευνοούσε τη διαδικασία» εισόδου των μεταναστών στη Θέουτα «από το έδαφος του βασιλείου του Μαρόκου», αναφέρει η δικαστής, παραπέμποντας στα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

Καταγγελίες για «ενεργή υποστήριξη» από Μαροκινούς ένστολους

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, διάφορα ένστολα μέλη των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας δεν περιορίστηκαν σε στάση ανοχής απέναντι στις μαζικές μετακινήσεις.

Όπως αναφέρεται, δεν επιχείρησαν να «διαλύσουν ή να απομακρύνουν» τους ανθρώπους από την παραμεθόρια περιοχή, ενώ φέρονται να παρείχαν ακόμη και «ενεργή υποστήριξη», δίνοντας οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα προς τη Θέουτα.

Παρά τα συμπεράσματα της αστυνομικής έκθεσης, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν «απτές αποδείξεις» ότι το Μαρόκο ενθάρρυνε τη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα.

Οι μαροκινές αρχές δεν έχουν αντιδράσει επισήμως στην έκθεση. Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης της χώρας την έχουν χαρακτηρίσει «πρόχειρη», «στερούμενη αποδεικτικών στοιχείων» και «υποκειμενική».

Τουλάχιστον 83 νεκροί

Πέρα από τα ενδεχόμενα αδικήματα που σχετίζονται με την ειρήνη και την ανεξαρτησία του ισπανικού κράτους, η δικαστής εξετάζει και το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί εγκλήματα σε βάρος των δικαιωμάτων αλλοδαπών υπηκόων.

Η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί ακόμη και σε περιπτώσεις ανθρωποκτονίας από αμέλεια, καθώς τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φθάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα.