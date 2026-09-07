Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Ακυρώθηκε η αποψινή τους συναυλία στο Κατράκειο – Τι συνέβη

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Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς δεν θα εμφανιστούν το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, καθώς η προγραμματισμένη κοινή συναυλία τους ακυρώθηκε.

Η εμφάνιση επρόκειτο να αποτελέσει το φινάλε της καλοκαιρινής περιοδείας τους «Με Εσένα Μόνο», στο πλαίσιο της οποίας οι δύο καλλιτέχνες πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συναυλίες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Αρχικά, μέσω της σελίδας προπώλησης ανακοινώθηκε ότι η συναυλία της 7ης Σεπτεμβρίου αναβάλλεται. Παράλληλα, όσοι είχαν αγοράσει ηλεκτρονικά εισιτήρια ενημερώθηκαν μέσω email για τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Λίγες ώρες αργότερα, η Καίτη Γαρμπή τοποθετήθηκε δημόσια μέσω των social media και εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν την ίδια και τον σύζυγό της στην απόφαση να μην πραγματοποιήσουν τη συναυλία.

Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή

«Αγαπημένοι μας,

ο Διονύσης κι εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε αμέσως για την ακύρωση της συναυλίας.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί, ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς, όμως, οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και, εντέλει, οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε ήταν ελάχιστες.

Έτσι, πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω…

Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε!

Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας αγαπάμε! Διονύσης, Καίτη», ανέφερε η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.