ΔΕΘ 2026: Τα ρομπότ του ΠΑΜΑΚ προσελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών

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Τον ρόλο του ως γέφυρας ανάμεσα σε νέες ιδέες και την αγορά προβάλλει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσα από τη συμμετοχή στην 90ή ΔΕΘ και τον διαδραστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων και παρουσιάσεων που προβάλλει.

Οι νέες πρυτανικές αρχές του ΠΑΜΑΚ κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου λειτουργίας της 90ης ΔΕΘ υποδέχθηκαν εκπροσώπους της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου και πολίτες που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο, αλλά και για επικοινωνία με τα ρομπότ που εκτίθενται.

Το περίπτερο επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Η σημερινή εκδήλωση

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί ανοιχτή εκδήλωση στο πλαίσιο του Open Stage, στο περίπτερο 17 ACADEMIA της 90ης ΔΕΘ, με θέμα «Πολιτιστική Διπλωματία – Χτίζοντας γέφυρες σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Θα εξεταστεί ο ρόλος του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της γνώσης ως δυνάμεων επικοινωνίας, κατανόησης και συνεργασίας, σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.

Στο πάνελ της συζήτησης συμμετέχουν ο Ιωάννης Λοβέρδος, υφυπουργός Εξωτερικών, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Ελένη Βακάλη, Πρέσβης, επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Κόσοβο, η Κατερίνα Τσαπικίδου, διευθύντρια της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη και η Σταυρούλα Μαυρογένη, καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Αντιπρύτανις Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η πρώτη εκδήλωση Open Stage του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση Open Stage του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Pitch & Advice Corner: Ζωντανό Εργαστήριο Επιχειρηματικών Ιδεών», όπου πραγματοποιήθηκαν ζωντανές παρουσιάσεις επιχειρηματικών ιδεών από τους επισκέπτες που έσπευσαν να συμμετάσχουν.

Αρκετοί πολίτες, φοιτητές και επίδοξοι επιχειρηματίες ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν τις ιδέες τους, λαμβάνοντας ζωντανό, εποικοδομητικό feedback από το πάνελ των ομιλητών: Αργύρη Σπυρίδη (CEO, Anthology Ventures), Δημήτρη Κουρτέση (Co-Founder & Managing Partner, The Flywheel), Χρήστο Ζιάκη (επίκουρο καθηγητή Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και Βασίλη Στασινόπουλο (CEO, Run4more). Τον συντονισμό είχε ο Κωνσταντίνος Φούσκας, καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Υπεύθυνος της Μονάδας Μεταφοράς Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΜΜΤΚ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.