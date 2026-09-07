Δεν σέβονται το πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις οι Τούρκοι – Σκληρές αερομαχίες στη Ρόδο

Η Πολεμική Αεροπορία θρηνεί τον θάνατο δύο πιλότων της και οι Τούρκοι προχώρησαν σε ωμή πρόκληση ανατολικά της Ρόδου, με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

f-16
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ωμή πρόκληση από τους Τούρκους ανατολικά της Ρόδου, με οπλισμένα F-16 να παραβιάζουν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, ενώ στις Ένοπλες Δυνάμες έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος.
  • Άμεση ήταν η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας, που απογείωσε 4 οπλισμένα μαχητικά, προχωρώντας σε σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους πιλότους και λοκάροντας τουρκικό F-16.
  • Συνολικά καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις του ΕΕΧ από τουρκικά UAV – Drones, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Πολεμική Αεροπορία θρηνεί τον θάνατο δύο πιλότων της και οι Τούρκοι προχώρησαν σε ωμή πρόκληση σήμερα ανατολικά της Ρόδου, με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών.

του Χρήστου Μαζανίτη

Ωμή πρόκληση από τους Τούρκους ενώ στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος για την απώλεια των δύο πιλότων, που πετούσαν με το μοιραίο Phantom. Έστειλαν ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16, τα οποία παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, στις 12.00 το μεσημέρι.

Άμεση ήταν η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας, που απογείωσε από την Κρήτη 4 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους πιλότους, με μία εξ αυτών να καταλήγει σε εμπλοκή, να λοκάρεται δηλαδή τουρκικό F-16 σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό.

Συνολικά, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις του ΕΕΧ σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο από 2 UAV – Drones της Τουρκίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το ίδιο είχε πράξει και στις 30 Ιανουαρίου 2023, όταν είχε συντριβεί στον Κυπαρισσιακό το Phantom με αύξοντα αριθμό 507, που χάθηκαν δύο πιλότοι της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Εκείνη την ημέρα καταγράφηκαν 24 παραβιάσεις του ΕΕΧ που οδήγησαν σε 8 εμπλοκές από τα ελληνικά μαχητικά ενώ και την επομένη, στις 31 Ιανουαρίου 2023, οι Τούρκοι προχώρησαν και πάλι σε προκλήσεις με 23 παραβιάσεις του ΕΕΧ και σκληρές αερομαχίες, οι 2 εκ των οποίων οδήγησαν σε εμπλοκές από τα ελληνικά μαχητικά.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ