Δεν σέβονται το πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις οι Τούρκοι – Σκληρές αερομαχίες στη Ρόδο

Η Πολεμική Αεροπορία θρηνεί τον θάνατο δύο πιλότων της και οι Τούρκοι προχώρησαν σε ωμή πρόκληση σήμερα ανατολικά της Ρόδου, με οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών.

του Χρήστου Μαζανίτη

Ωμή πρόκληση από τους Τούρκους ενώ στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος για την απώλεια των δύο πιλότων, που πετούσαν με το μοιραίο Phantom. Έστειλαν ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16, τα οποία παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου, στις 12.00 το μεσημέρι.

Άμεση ήταν η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας, που απογείωσε από την Κρήτη 4 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους πιλότους, με μία εξ αυτών να καταλήγει σε εμπλοκή, να λοκάρεται δηλαδή τουρκικό F-16 σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό.

Συνολικά, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις του ΕΕΧ σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο από 2 UAV – Drones της Τουρκίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το ίδιο είχε πράξει και στις 30 Ιανουαρίου 2023, όταν είχε συντριβεί στον Κυπαρισσιακό το Phantom με αύξοντα αριθμό 507, που χάθηκαν δύο πιλότοι της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Εκείνη την ημέρα καταγράφηκαν 24 παραβιάσεις του ΕΕΧ που οδήγησαν σε 8 εμπλοκές από τα ελληνικά μαχητικά ενώ και την επομένη, στις 31 Ιανουαρίου 2023, οι Τούρκοι προχώρησαν και πάλι σε προκλήσεις με 23 παραβιάσεις του ΕΕΧ και σκληρές αερομαχίες, οι 2 εκ των οποίων οδήγησαν σε εμπλοκές από τα ελληνικά μαχητικά.