ΠΑΟΚ: Έρχεται ο Γιάκιτς, αγωνία για Γιαννούλη ενόψει Άρη

Ο ΠΑΟΚ αναμένει την άφιξη του Κροάτη μέσου Κρίστιαν Γιάκιτς από την Άουγκσμπουργκ για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Άρη. Την ίδια ώρα, υπάρχει αγωνία για την έκταση του τραυματισμού του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρωί της Τρίτης ο Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.
  • Την Τρίτη αναμένεται να γίνει γνωστό το μέγεθος του τραυματισμού του Δημήτρη Γιαννούλη, ενώ ο ΠΑΟΚ στρέφεται στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Άρη στην Τούμπα.
  • Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε επιστολή στην ΚΕΔ, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν οι διάλογοι διαιτητή και VAR για τη φάση του μη καταλογισμού πέναλτι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρωί της Τρίτης ο Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Ο 29χρονος Κροάτης μέσος έρχεται από την Άουγκσμπουργκ και αναμένεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή, έχοντας τη δυνατότητα να αγωνιστεί και ως δεξιός μπακ.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και στρέφεται στο ντέρμπι της Κυριακής (13/9, 21:00) με τον Άρη στην Τούμπα. Ο Ντιέγκο Κόστα έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, ενώ ο Αλέσιο Λίσι αντιμετωπίζει προβλήματα στην άμυνα, καθώς ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος και ο Χατζηδιάκος τραυματίας.

Στο μεταξύ, την Τρίτη αναμένεται να γίνει γνωστό το μέγεθος του τραυματισμού του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Αντίθετα, ο Γκρεγκ Τέιλορ επιστρέφει στη διάθεση του προπονητή του.

Εκτός προπόνησης παραμένουν οι Χατζηδιάκος, Μεϊτέ, Σαρρής και Λουσέ, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε επιστολή στην ΚΕΔ, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν οι διάλογοι διαιτητή και VAR για τη φάση του μη καταλογισμού πέναλτι στο μαρκάρισμα του Φαν Ντρόγκελεν στον Εντιαγέ.

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