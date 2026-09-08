ΠΑΟΚ: Έρχεται ο Γιάκιτς, αγωνία για Γιαννούλη ενόψει Άρη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρωί της Τρίτης ο Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Ο 29χρονος Κροάτης μέσος έρχεται από την Άουγκσμπουργκ και αναμένεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή, έχοντας τη δυνατότητα να αγωνιστεί και ως δεξιός μπακ.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και στρέφεται στο ντέρμπι της Κυριακής (13/9, 21:00) με τον Άρη στην Τούμπα. Ο Ντιέγκο Κόστα έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, ενώ ο Αλέσιο Λίσι αντιμετωπίζει προβλήματα στην άμυνα, καθώς ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος και ο Χατζηδιάκος τραυματίας.

Στο μεταξύ, την Τρίτη αναμένεται να γίνει γνωστό το μέγεθος του τραυματισμού του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Αντίθετα, ο Γκρεγκ Τέιλορ επιστρέφει στη διάθεση του προπονητή του.

Εκτός προπόνησης παραμένουν οι Χατζηδιάκος, Μεϊτέ, Σαρρής και Λουσέ, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε επιστολή στην ΚΕΔ, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν οι διάλογοι διαιτητή και VAR για τη φάση του μη καταλογισμού πέναλτι στο μαρκάρισμα του Φαν Ντρόγκελεν στον Εντιαγέ.