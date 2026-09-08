Χατζηδάκης: Αυτοδυναμία ο στόχος της ΝΔ, ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, αλλά και στις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι τα μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ σχεδιάστηκαν με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη στήριξη των πιο ευάλωτων και στη διατήρηση ισορροπιών για το σύνολο της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, στάθηκε στη μείωση της ανεργίας από το 18% το 2019 στο 7,9%, καθώς και στη δημιουργία σχεδόν 600.000 θέσεων εργασίας, κάνοντας λόγο για σταθερή πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, εκτιμώντας ότι οι εξαγγελίες για μεγαλύτερες παροχές επηρεάζουν την αξιοπιστία τους. Για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι ένα ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημά του θα είχε, κατά την εκτίμησή του, περισσότερο προσωπικά χαρακτηριστικά παρά ευρύτερη κοινωνική βάση.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες εκλογές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάλεσε τα κόμματα να επικεντρωθούν σε προτάσεις και στη διαμόρφωση συναινέσεων που θα επιτρέψουν τη διακυβέρνηση της χώρας.