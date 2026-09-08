Χατζηδάκης: Αυτοδυναμία ο στόχος της ΝΔ, ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα μέτρα των 2,2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, τονίζοντας τη στήριξη των ευάλωτων και τη μείωση της ανεργίας. Άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης και επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, χωρίς να αποκλείει μετεκλογικές συνεργασίες.

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Πολιτική

Χατζηδάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι τα μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχεδιάστηκαν με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων.
  • Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας, με μείωση της ανεργίας στο 7,9% και δημιουργία σχεδόν 600.000 θέσεων εργασίας από το 2019.
  • Για τις επόμενες εκλογές, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

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Στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, αλλά και στις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι τα μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ σχεδιάστηκαν με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη στήριξη των πιο ευάλωτων και στη διατήρηση ισορροπιών για το σύνολο της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, στάθηκε στη μείωση της ανεργίας από το 18% το 2019 στο 7,9%, καθώς και στη δημιουργία σχεδόν 600.000 θέσεων εργασίας, κάνοντας λόγο για σταθερή πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, εκτιμώντας ότι οι εξαγγελίες για μεγαλύτερες παροχές επηρεάζουν την αξιοπιστία τους. Για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι ένα ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημά του θα είχε, κατά την εκτίμησή του, περισσότερο προσωπικά χαρακτηριστικά παρά ευρύτερη κοινωνική βάση.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες εκλογές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάλεσε τα κόμματα να επικεντρωθούν σε προτάσεις και στη διαμόρφωση συναινέσεων που θα επιτρέψουν τη διακυβέρνηση της χώρας.

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