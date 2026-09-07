Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν 4 ληστείες σε καταστήματα καφέ και ψιλικών – Πάνω από 4.000 ευρώ η λεία των δραστών

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Χάρη στη μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις ληστειών, αλλά και μίας απόπειρας, που διαπράχθηκαν τον Μάρτιο του 2026 σε καταστήματα καφέ και ψιλικών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για ληστείες κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 2026, ο ημεδαπός φέρεται να εισήλθε σε καταστήματα – καφέ και ψιλικών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και να αφαίρεσε, με την απειλή χρήσης αιχμηρού αντικειμένου σε βάρος υπαλλήλων, το συνολικό χρηματικό ποσό των 4.170- ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος δράστης κρατείται προσωρινά σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για άλλη υπόθεση ληστείας και διακεκριμένων κλοπών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.