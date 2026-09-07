Διακοπή κυκλοφορίας στην Κλεισθένους στον Γέρακα λόγω διαρροής αερίου

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Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει σημειωθεί στην οδό Κλεισθένους, στον Γέρακα, έπειτα από διαρροή αερίου από Ι.Χ.Ε. όχημα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Κλεισθένους από τη συμβολή της με την οδό Δερβενακίων έως την οδό Ερμού.

Στο σημείο βρίσκονται αρμόδιες δυνάμεις για τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ οι οδηγοί που διέρχονται από την περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών.