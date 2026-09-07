Θεσσαλονίκη: Προτάσεις για όλους στην 90η ΔΕΘ

Μια πρόταση για τον καθένα, από τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους φορείς μέχρι την οικογένεια, τα παιδιά και τους νέους, έχει η 90ή ΔΕΘ.

Οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα: Ελλάδα και επιχειρηματικότητα με 41 επιμελητήρια και 320 επιχειρήσεις. Ενέργεια και Κυκλική Οικονομία με εταιρείες θέρμανσης- ψύξης και πράσινων υποδομών. Οικονομία με θέματα γύρω από την οικονομική διακυβέρνηση, τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαφάνεια. Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία με νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και έξυπνες εφαρμογές. Akademia με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Γεύσεις από Ελλάδα με προϊόντα ΠΟΠ και τοπικών συνεταιρισμών. Γαστρονομία και Διατροφή με σύγχρονα διατροφικά πρότυπα, τρόφιμα και ποτά. Cosmos και Διεθνείς Συμμετοχές με κρατικές παρουσίες, αλλά και μεμονωμένες ξένες επιχειρήσεις. Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί με λύσεις για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Έπιπλα και Οικιακός Εξοπλισμός με τις νέες τάσεις στο design και τη διακόσμηση. Wellness και Fitness Arena με υγεία, διατροφή και αθλητισμό. Λιανικές Πωλήσεις με καταναλωτικά προϊόντα.

Θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και παιχνίδια περιμένουν το κοινό στο διαδραστικό πάρκο JuniorLand, ενώ η φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ταξιδεύει σήμερα τους επισκέπτες με αγαπημένες μελωδίες.

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα και αύριο το πρόγραμμα των προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων που διοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO σε συνεργασία με τον ΣΒΕ και το δίκτυο Enterprise Europe Network.

Μετά τις 21:30 στη σκηνή των Music Events Live ανεβαίνουν οι Stavento, με τη Daphne Lawrence σε live εμφάνιση, και η Marseaux, προσκαλώντας το κοινό σε μια συναυλία που συνδυάζει pop, hip hop και σύγχρονους urban ήχους. Χθες ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου ξεσήκωσαν τον κόσμο με τις μουσικές τους επιλογές. Το κοινό παρακολουθεί τις συναυλίες δωρεάν, με το εισιτήριο της ΔΕΘ.

Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το event app της ΔΕΘ, που θα τους βοηθήσει να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στη φετινή διοργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα εκδηλώσεων μπορείτε να επισκέπτεστε την ακόλουθη διεύθυνση: thessalonikifair.gr/el/short-edition-program