ΔΕΘ 2026: Στο περίπτερο της ΕΛΑΣ οι επισκέπτες γίνονται ερευνητές και εξιχνιάζουν εγκλήματα – BINTEO

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«Καινοτομούμε για την ασφάλεια». Αυτό είναι το “μότο” με το οποίο υποδέχεται το περίπτερο της ΕΛΑΣ στην 90η ΔΕΘ τους επισκέπτες και παρουσιάζει μερικές από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Μάλιστα, οι επισκέπτες γίνονται προς στιγμήν ερευνητές και ταυτοποιούν δράστες.

Συλλέγουν στοιχεία για την εξιχνίαση μιας ληστείας, αλλά και γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ξεχωρίζει ο AI Agent της Ψηφιακής Ακαδημίας, εκπαιδευμένος από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ο οποίος δίνει συμβουλές ακόμη και σε ανήλικους για την αντιμετώπιση περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού.

Στο περίπτερο παρουσιάζονται επίσης τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της ΕΛAΣ, μεταξύ των οποίων οκτάπτερο drone με δυνατότητα ανίχνευσης ραδιενέργειας.

Οι επισκέπτες μπορούν ακόμη, μέσω προσομοιωτή, να διαπιστώσουν τους κινδύνους από τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και, με ειδικά γυαλιά, πώς επηρεάζει το αλκοόλ την ικανότητα οδήγησης.

Τα βλέμματα μαγνητίζει και η Lupa, ο θηλυκός αστυνομικός σκύλος περιπολίας, που μαζί με τον εκπαιδευτή της επιδεικνύει τις ικανότητές της.