ΔΕΘ 2026: Στο περίπτερο της ΕΛΑΣ οι επισκέπτες γίνονται ερευνητές και εξιχνιάζουν εγκλήματα – BINTEO

Το περίπτερο της ΕΛΑΣ στην 90η ΔΕΘ 2026 υποδέχεται τους επισκέπτες με το "μότο" "Καινοτομούμε για την ασφάλεια", παρουσιάζοντας σύγχρονες τεχνολογίες εξιχνίασης εγκλημάτων και προσφέροντας διαδραστικές εμπειρίες όπου γίνονται προσωρινά ερευνητές. Επιδεικνύονται επίσης ένας AI Agent για συμβουλές κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού, drones με δυνατότητα ανίχνευσης ραδιενέργειας, προσομοιωτές οδικής ασφάλειας και η αστυνομικός σκύλος Lupa

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ΕΛΑΣ ΔΕΘ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο περίπτερο της ΕΛΑΣ στην 90η ΔΕΘ, οι επισκέπτες γίνονται ερευνητές και ταυτοποιούν δράστες, συλλέγοντας στοιχεία για την εξιχνίαση μιας ληστείας.
  • Ξεχωρίζουν ο AI Agent της Ψηφιακής Ακαδημίας, που δίνει συμβουλές για τον διαδικτυακό εκφοβισμό, καθώς και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της ΕΛΑΣ, μεταξύ των οποίων οκτάπτερο drone με δυνατότητα ανίχνευσης ραδιενέργειας.
  • Οι επισκέπτες μπορούν ακόμη, μέσω προσομοιωτή, να διαπιστώσουν τους κινδύνους από τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και να θαυμάσουν τη Lupa, τον θηλυκό αστυνομικό σκύλο περιπολίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Καινοτομούμε για την ασφάλεια». Αυτό είναι το “μότο” με το οποίο υποδέχεται το περίπτερο της ΕΛΑΣ στην 90η ΔΕΘ τους επισκέπτες και παρουσιάζει μερικές από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Μάλιστα, οι επισκέπτες γίνονται προς στιγμήν ερευνητές και ταυτοποιούν δράστες.

Συλλέγουν στοιχεία για την εξιχνίαση μιας ληστείας, αλλά και γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ξεχωρίζει ο AI Agent της Ψηφιακής Ακαδημίας, εκπαιδευμένος από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ο οποίος δίνει συμβουλές ακόμη και σε ανήλικους για την αντιμετώπιση περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού.

Στο περίπτερο παρουσιάζονται επίσης τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της ΕΛAΣ, μεταξύ των οποίων οκτάπτερο drone με δυνατότητα ανίχνευσης ραδιενέργειας.

Οι επισκέπτες μπορούν ακόμη, μέσω προσομοιωτή, να διαπιστώσουν τους κινδύνους από τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και, με ειδικά γυαλιά, πώς επηρεάζει το αλκοόλ την ικανότητα οδήγησης.

Τα βλέμματα μαγνητίζει και η Lupa, ο θηλυκός αστυνομικός σκύλος περιπολίας, που μαζί με τον εκπαιδευτή της επιδεικνύει τις ικανότητές της.

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