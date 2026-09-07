Δήμος Σιθωνίας: Επέστρεψαν σε θέσεις ευθύνης δύο υπάλληλοι που διώκονται ποινικά για διαφθορά – Εξηγήσεις ζητούν το υπουργείο Εσωτερικών και η Περιφέρεια

Ερωτήματα προκαλεί η επιστροφή σε θέσεις ευθύνης δύο υπαλλήλων του Δήμου Σιθωνίας, οι οποίοι είχαν τεθεί σε αργία καθώς διώκονται ποινικά για διαφθορά. Ο ένας από αυτούς εμπλέκεται σε δύο διαφορετικές δικογραφίες, ενώ η δημοτική αρχή επικαλείται, μεταξύ άλλων, τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και την έλλειψη προσωπικού.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, το ζήτημα που τίθεται αφορά το μήνυμα που εκπέμπει η επαναφορά των συγκεκριμένων υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Η πρώτη υπάλληλος είχε κατηγορηθεί στην υπόθεση των υδρομέτρων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης εμφανίζονταν ως εγκατεστημένα υδρόμετρα τα οποία δεν είχαν τοποθετηθεί, ενώ η ίδια, με την ιδιότητα της προϊσταμένης Τεχνικών Έργων, φέρεται να βεβαίωνε το αντίθετο. Στις 21 Φεβρουαρίου 2024 τέθηκε σε δυνητική αργία για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ο δεύτερος υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία για δύο υποθέσεις. Η πρώτη αφορούσε επίσης τα υδρόμετρα, ενώ η δεύτερη σχετιζόταν με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δωροληψία, στο πλαίσιο της υπόθεσης των πολεοδομιών. Ο ίδιος ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Δόμησης Σιθωνίας.

Η απόφαση για την επαναφορά

Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογλου, ο δεύτερος υπάλληλος επέστρεψε στην υπηρεσία του στις 7 Αυγούστου, έπειτα από απόφαση του δημάρχου. Προηγήθηκε η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε διαφορετική θέση ευθύνης, ως αναπληρωτής προϊστάμενος στη Διεύθυνση Δόμησης, μέχρι να οριστεί προϊστάμενος.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι επικοινώνησε τρεις φορές με τον δήμαρχο κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, στο πλαίσιο της έρευνας. Ο δήμαρχος επικαλέστηκε τον μεγάλο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν τη δόμηση, επισημαίνοντας ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η εξέταση 2.166 πράξεων σχετικά με τους όρους δόμησης και ότι ο Δήμος δεν διαθέτει άλλους υπαλλήλους για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ούτε η υπόθεση των υδρομέτρων ούτε εκείνη που αφορά τις οικοδομικές άδειες έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη και επικαλέστηκε το τεκμήριο της αθωότητας.

Εξηγήσεις ζητούν υπουργείο Εσωτερικών και Περιφέρεια

Έπειτα από ερωτήματα του ΑΝΤ1, που είχε αναδείξει την υπόθεση, το υπουργείο Εσωτερικών και η Περιφέρεια ζήτησαν από τον Δήμο Σιθωνίας να αιτιολογήσει την απόφαση επαναφοράς των δύο υπαλλήλων, ενώ σε βάρος τους εκκρεμούν δικογραφίες.

Ο Δήμος καλείται να δώσει τις σχετικές εξηγήσεις έως την Τετάρτη, διευκρινίζοντας τους λόγους για τους οποίους οι δύο υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν αρχικά τεθεί σε αργία, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους.