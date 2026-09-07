Ξανά στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Παραπομπή της Τεχεράνης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ζητούν οι ΗΠΑ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, υπό την πίεση δυτικών δυνάμεων, επαναφέρει το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη αρνείται την πρόσβαση για ελέγχους. ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία ζητούν την παραπομπή του θέματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ ο Ραφαέλ Γκρόσι προτρέπει σε διάλογο παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις και τα πλήγματα του Ιουνίου 2025.

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Διεθνή Νέα

ιραν πυρηνικά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επαναφέρει το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία να ζητούν την παραπομπή της Τεχεράνης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
  • Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι «η καλύτερη οδός για το Ιράν είναι η επανέναρξη του διαλόγου με τον Οργανισμό», εν όψει της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.
  • Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ χαρακτήρισε το σχέδιο ψηφίσματος ως «άλλη μια απεγνωσμένη ενέργεια», ενώ ο ΔΟΑΕ δεν έχει πρόσβαση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά τον πόλεμο του Ιουνίου 2025.

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Με την ένταση να μην έχει κοπάσει στην Μέση Ανατολή και το Ιράν, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επαναφέρει υπό την πίεση των δυτικών δυνάμεων το ζήτημα των πυρηνικών, για τα οποία η Τεχεράνη δεν δίνει άδεια για έλεγχο των εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων φέρνει στο φως το αίτημα των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας για νέα παραπομπή του ζητήματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

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Στο πλαίσιο των πιέσεων από τις δυτικές χώρες, ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε σήμερα ότι «η καλύτερη οδός για το Ιράν είναι η επανέναρξη του διαλόγου με τον Οργανισμό». Η δήλωση του Ραφαέλ Γκρόσι έρχεται εν όψει της επικείμενης συνεδρίασης εντός της εβδομάδας του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

Υπενθυμίζουμε ότι παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Οργανισμού, που είναι ο εποπτικός φορέας πυρηνικής ασφάλειας του ΟΗΕ δεν έχει πρόσβαση στις μεγάλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν μετά τον 12ήμερο πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ, και στον οποίο αργότερα ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ, τον Ιούνιο του 2025, με τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα να είχαν στόχο αυτές τις τοποθεσίες. Από την έναρξη του πολέμου με τα ισραηλινο – αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν επίσης στοχοποιηθεί πυρηνικές εγκαταστάσεις.

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Πάντως, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν παρουσιάσει ψήφισμα με το οποίο ζητούν την παραπομπή του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επειδή δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του που απορρέουν από την πυρηνική διακήρυξη.

Σε αυτό πλαίσιο, το σχέδιο ψηφίσματος, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, ζητά από τον Ραφαέλ Γκρόσι να «υποβάλει αυτό το ψήφισμα σε όλα τα μέλη του Οργανισμού, καθώς και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών».

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Ερωτηθείς για την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης, ο Ραφαέλ Γκρόσι τόνισε ότι «η συνεργασία του με το Ιράν συνεχίζεται, ανεξάρτητα από το ψήφισμα». «Εάν το Ιράν συμφωνήσει να ξεκινήσει σοβαρό διάλογο μαζί μας και μας παραχωρήσει πρόσβαση… μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αυτό θα έχει πολύ, πολύ θετικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ χαρακτήρισε το σχέδιο ψηφίσματος ως «άλλη μια απεγνωσμένη ενέργεια» που «δεν προσφέρει κανένα όφελος».

Πάντως, πριν από τα πλήγματα του Ιουνίου 2025, ο ΔΟΑΕ είχε υπολογίσει ότι τα συνολικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε ποσοστό 60% – επίπεδο κοντά στο 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου – ανέρχονταν σε 440,9 κιλά, αυξημένα κατά 32,3 κιλά σε σχέση με τη 17η Μαΐου του ίδιου έτους. Ωστόσο, μεγάλη αβεβαιότητα περιβάλλει την τύχη των αποθεμάτων αυτών, τα οποία είδαν για τελευταία φορά στις 10 Ιουνίου 2025 οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Το Ιράν ανέστειλε τότε τη συνεργασία του με την υπηρεσία του ΟΗΕ μετά τους πρώτους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά των στρατηγικών εγκαταστάσεών του.

 

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