Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Μακρυκάπα Εύβοιας

Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30, σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, ο Δήμος Διρφύων -Μεσσαπιών συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Παράλληλα κινητοποιήθηκε το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:11 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Αναφορές για ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις και καλλιέργειες

Ζημιές έχουν αναφερθεί σε αγροτικές εγκαταστάσεις και καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Αγρότης της περιοχής ανέφερε ότι οι φλόγες έκαψαν μαντριά, αποθήκες, αμπέλια και ροδιές.