Μάρκο Νίκολιτς για το ματς με την ΛΑΣΚ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας στο κορυφαίο επίπεδο»

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκαθαρίζει ότι η ομάδα του θα επιδιώξει να διατηρήσει τη δική της αγωνιστική ταυτότητα απέναντι στη ΛΑΣΚ. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη (8/9, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο προπονητής της Ένωσης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, τόνισε ότι η ΑΕΚ δεν σκοπεύει να περιοριστεί απλώς στη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αλλά θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική.

«Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με τη σκληρή δουλειά. Είμαστε εδώ και δεν θέλουμε απλώς να συμμετέχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν είναι απλό.

Είναι δυνατοί αντίπαλοι, όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά στην έδρα μας. Έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να πάρουμε τη νίκη. Ξέρουμε τον αντίπαλο, γνωρίζω προσωπικά τον ιδιοκτήτη τους. Είναι ένα σοβαρό πρότζεκτ, τα αποτελέσματά τους δεν προέκυψαν από τύχη και θα είναι μια ανταγωνιστική αναμέτρηση», ανέφερε αρχικά ο Μάρκο Νίκολιτς.

Αναφερόμενος στον τρόπο παιχνιδιού της ΛΑΣΚ, πρόσθεσε: «Παίζουν κυρίως 3-5-2, παίζουν επιθετικά, με γερμανικό στυλ, έχουν καλές αντεπιθέσεις και στατικές φάσεις. Όπως εμείς βλέπουμε ως ευκαιρία τον αντίπαλο για νίκη, έτσι μας βλέπουν και αυτοί. Είναι τιμή μας που η διοργάνωση ξεκινάει από την έδρα μας. Είμαστε εδώ, στη League Phase του Champions League, το αξίζουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί».

«Δεν έχουμε έρθει για διακοπές»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ απέφυγε να προχωρήσει σε μεγάλες υποσχέσεις για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, έθεσε όμως ως στόχο τη συνέχιση της ευρωπαϊκής παρουσίας πέρα από τα οκτώ παιχνίδια της League Phase.

«Δεν θα δώσω μεγάλες υποσχέσεις. Δεν λέω μεγάλα λόγια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό να παίζεις σε ελίτ επίπεδο και να εκπροσωπείς την ΑΕΚ, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους μας να δουν την ομάδα απέναντι στις κορυφαίες ομάδες. Δεν έχουμε έρθει για διακοπές, έχουμε έρθει για να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Δεν γνωρίζω πού θα φτάσουμε, αλλά στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από οκτώ ματς. Δεν γνωρίζω αν θα τα καταφέρουμε. Αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς και μπάτζετ, δεν μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι πνεύμα και ποιότητα και το βλέπουμε στα αποδυτήρια. Σίγουρα δεν θα φύγουμε με μηδέν βαθμούς, αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί».

Παράλληλα, ο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τη φιλοσοφία ή την τακτική της ομάδας εξαιτίας των χαρακτηριστικών του αντιπάλου.

«Δεν θα αλλάξουμε την τακτική ή το στυλ μας. Είχα πει ότι το 95% των παιχνιδιών πρέπει να είναι δικά μας παιχνίδια, με τον δικό μας ρυθμό. Αν προσαρμόζεσαι στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι; Θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, όπως απέναντι σε όλες τις ομάδες.

Υπάρχει σκάουτινγκ του αντιπάλου και επιλέγουμε το προφίλ των παικτών που θέλουμε. Αν, για παράδειγμα, στην ίδια θέση χρειάζεσαι εξτρέμ με διαφορετικό προφίλ ή κάτι άλλο σε άλλη θέση.

Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή ομάδα, τα αποτελέσματά της δεν είναι τυχαία. Γνωρίζω το πρότζεκτ, συνεπώς πρόκειται για μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση. Θα είναι παιχνίδι υψηλής έντασης, με άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουν οργάνωση στις στατικές φάσεις και πρέπει να είμαστε στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Βάργκα: «Το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ μου έδωσε έξτρα κίνητρο»

Τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στην αγωνιστική κατάσταση της ομάδας όσο και στο χαμένο πέναλτι στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ.

«Είμαι σε καλή φόρμα, αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό ματς», δήλωσε ο Ούγγρος επιθετικός.

Για την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ, ανέφερε: «Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Ο Βάργκα αναφέρθηκε επίσης στη γνώση που έχει για την αυστριακή ομάδα, λόγω της πολυετούς παρουσίας του στο πρωτάθλημα της χώρας: «Φυσικά, έπαιζα πολλά χρόνια στην Αυστρία. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».