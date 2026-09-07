Το «αντίο» του Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό – «Δεν ήθελα να προκαλέσω απογοήτευση»

Με ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη και συγκίνηση, ο Τόμας Γουόκαπ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους της ομάδας, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους» και τη συνέχιση της καριέρας του στη Ντουμπάι.

Ο 33χρονος γκαρντ αναφέρθηκε στα χρόνια που πέρασε στον Πειραιά, στις αναμνήσεις και τις επιτυχίες που μοιράστηκε με την ομάδα, ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες του συλλόγου, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους.

Παράλληλα, θέλησε να απευθυνθεί προσωπικά στους φίλους του Ολυμπιακού, υπογραμμίζοντας πως ουδέποτε επιδίωξε να τους προκαλέσει απογοήτευση και εκφράζοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς έναν σύλλογο που, όπως τόνισε, θα διατηρεί πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τόμας Γουόκαπ:

«Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου από καρδιά στον Ολυμπιακό και τους απίστευτους οπαδούς του για τα αξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τους τίτλους που κατακτήσαμε μαζί, με πιο σημαντικό την πρόσφατη EuroLeague.

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη που μου έδειξαν στην παραμονή μου στην Ελλάδα.

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στους φίλους του Ολυμπιακού ότι δεν ήταν πρόθεσή μου να τους απογοητεύσω. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ήταν τιμή μου να παίξω με τα χρώματά του.

Καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε μία άλλη χώρα και ξεκινάω ένα άλλο κεφάλαιο, ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θα θυμάμαι για πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες και τα επιτεύγματά μας και εύχομαι στον σύλλογο, στους οπαδούς του και σε όσους σχετίζονται με τον Ολυμπιακό επιτυχίες για τα επόμενα χρόνια».