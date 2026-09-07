Το Σόι σου – Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι “ξαναχτυπούν” με νέα επεισόδια

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«Το Σόι σου» έρχεται με νέα απολαυστικά επεισόδια και φέρνει ξανά στις οθόνες μας εκείνη την αγαπησιάρικη ατμόσφαιρα που όλοι λατρεύουμε.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι είναι έτοιμοι για νέα οικογενειακά ευτράπελα και ανεξέλεγκτες καταστάσεις που οδηγούν σε πολύ γέλιο.

Και μπορεί οι αγαπημένοι μας ήρωες να μεγαλώνουν, να αλλάζουν, να αποκτούν νέες υποχρεώσεις, ένα όμως δεν αλλάζει ποτέ: όταν αυτά τα δύο σόγια συναντιούνται, η ηρεμία μοιάζει μακρινή πολυτέλεια.

«Το Σόι σου» επιστρέφει θριαμβευτικά. Ετοιμαστείτε για τις νέες περιπέτειες των πιο αγαπημένων χαρακτήρων της ελληνικής τηλεόρασης.

Πάρτε μια γεύση από το τι μας περιμένει… στο νέο σπαρταριστό trailer της σειράς: