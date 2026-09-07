Κυψέλη: Δέσμευση Ταχιάου για την αποκατάσταση των ζημιών στις πολυκατοικίες από τον μετροπόντικα

Με τους κατοίκους στη Κυψέλη να είναι οργισμένοι, καθώς βλέπουν τα σπίτια τους να έχουν πληγεί από τις δονήσεις του μετροπόντικα, ο οποίος αν και έχει σταματήσει, η υποχώρηση, όμως του εδάφους δεν έχει υποχωρήσει, καθώς έχουν αναδυθεί υπόγεια ρεύματα που απειλούν την θεμελίωση των πολυκατοικίων.

Το ζήτημα συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τον υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο να δεσμεύεται ότι:

Πρώτον, δ εν θα υπάρξει επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα (TBM) αν προηγουμένως δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει και αν δεν διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθεί κανένα νέο πρόβλημα , ούτε στα κτίρια κάτω από τα οποία βρίσκεται σήμερα το μηχάνημα, ούτε σε αυτά που ακολουθούν στη χάραξη.

(TBM) αν προηγουμένως δεν ενημερωθούν οι για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει και αν δεν διασφαλιστεί ότι , ούτε στα κτίρια κάτω από τα οποία βρίσκεται σήμερα το μηχάνημα, ούτε σε αυτά που ακολουθούν στη χάραξη. Δεύτερον, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν εν όλω , με δαπάνες του αναδόχου, όπως προβλέπει η σύμβαση. «Κανένας, μα κανένας, δεν θα χρεωθεί για την αποκατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

, με δαπάνες του αναδόχου, όπως προβλέπει η σύμβαση. «Κανένας, μα κανένας, δεν θα χρεωθεί για την αποκατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τρίτον, για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, η Ελληνικό Μετρό συνάπτει προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με δικές της δαπάνες, ώστε οι πραγματογνωμοσύνες για κάθε κτίριο να είναι απολύτως ανεξάρτητες και τεκμηριωμένες.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για κανένα κτίριο»

Ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος από το βήμα της Βουλής ισχυρίστηκε ότι «από τους μακροσκοπικούς ελέγχους των μηχανικών που έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες προκύπτει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κανένα κτίριο ώστε να χρειαστεί να εγκαταλειφθεί, και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες». Ανέφερε, μάλιστα, «έχουν διαπιστωθεί βλάβες από διαφορικές καθιζήσεις, οι οποίες όμως, με βάση τις αυτοψίες, δεν ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια των ενοίκων». «Η ομάδα των πραγματογνωμόνων δεν περιορίστηκε στον μακροσκοπικό έλεγχο, αλλά προχωρά σε καταγραφές με ραντάρ και σε αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις», είπε ο Νίκος Ταχιάος.

Βέβαια, ο υφυπουργός Υποδομών δεν απέκλεισε ότι «θα απαιτηθούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε κτίρια που έχουν θιγεί, κάτι που θα προκύψει από τις πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ και θα γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων».

Αναφορικά με τα υπόγεια ύδατα στην περιοχή της Κυψέλης από εκεί που πέρασε ο μετροπόντικας, ο υφυπουργός Υποδομών υποστήριξε ότι «τα υγρά και οι αφροί που εμφανίστηκαν στην Κυψέλη προήλθαν από παλιό πηγάδι που είχε μετατραπεί σε βόθρο, από το οποίο βρήκαν δίοδο προς την επιφάνεια». «Δεν γίνεται καμία έγχυση τσιμέντου από τον μετροπόντικα, ούτε διαλύεται ο αθηναϊκός σχιστόλιθος. Το υλικό που χρησιμοποιείται στο μέτωπο κάτω από τα κτίρια είναι ο μπεντονίτης, ορυκτό υλικό που δημιουργεί ένα φιλμ ακριβώς για να σταθεροποιεί το πέτρωμα και να αποτρέπει περαιτέρω καθίζηση», είπε ο Νίκος Ταχιάος.

«Η Ελληνικό Μετρό έχει μεγάλη τεχνογνωσία»

Πάντως, ο υφυπουργός Υποδομών εξέφρασε την εμπιστοσύνη του τόσο για την τεχνογνωσία της «Ελληνικό Μετρό», όσο και για τους μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). «Η Ελληνικό Μετρό είναι δημόσια επιχείρηση, με τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στη διάνοιξη σηράγγων στην Ελλάδα. Οι μηχανικοί της δεν επρόκειτο ποτέ να καλύψουν οτιδήποτε δεν εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, εφόσον διαπίστωναν κάτι τέτοιο», είπε ο Νίκος Ταχιάος. Ενώ αναφερόμενος στην τεχνική επάρκεια του ΤΕΕ, υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει κανένας που να διακινδυνεύσει την επιστημονική του επάρκεια και την ακεραιότητά του για να κρύψει ένα πρόβλημα».

«Οι άνθρωποι της Κυψέλης δεν πρόκειται να μείνουν εκτεθειμένοι»

Αναφερόμενος στην πορεία του έργου της γραμμής 4 του μετρό, ο Νίκος Ταχιάος είπε: «Το έργο εξελίσσεται στον πυρήνα της Αθήνας, σε μια περιοχή με καταγεγραμμένα γεωλογικά προβλήματα, και ότι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε θα αντιμετωπιστεί». «Όλα γίνονται στο φως, ακόμη κι αν πρόκειται για υπόγειο έργο», σημείωσε. «Δεν ζητώ από κανέναν να μείνει στη διαβεβαίωση ενός υπουργού», πρόσθεσε και έθεσε ως κριτήριο το αποτέλεσμα. «Η εμπιστοσύνη αποκαθίσταται στην πράξη, όταν ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάσταση των κτιρίων και όταν ο μετροπόντικας ξεκινήσει ξανά χωρίς να δημιουργήσει κανένα περαιτέρω πρόβλημα. Καταλαβαίνω απόλυτα την ανησυχία και την οργή όποιου βλέπει ρωγμές στο σπίτι του. Οι άνθρωποι της Κυψέλης δεν πρόκειται να μείνουν εκτεθειμένοι», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.