Χάρης Δούκας: Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Ελληνικό Μετρό» για τις ρωγμές στην Κυψέλη – Τα 3 βασικά αιτήματα που έθεσε

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Πολιτική

Χάρης Δούκας, Χρήστος Φαφούτης, Δήμαρχος Αθηναίων, ΔΣ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης στο Δημαρχείο Αθηνών, με αντικείμενο τις ρωγμές που έχουν παρουσιαστεί σε 200 διαμερίσματα της περιοχής.
  • Ο κ. Δούκας ζήτησε γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων, ανεξάρτητο δημόσιο φορέα πιστοποίησης και την προώθηση αποζημιώσεων, ενώ ο μετροπόντικας έχει σταματήσει προσωρινά.
  • Οι εκπρόσωποι των κατοίκων μετέφεραν τις ανησυχίες τους, με το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητά άμεσα μέτρα για την ασφάλεια, διερεύνηση αιτιών και ταχεία αποκατάσταση των βλαβών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης στο Δημαρχείο Αθηνών. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι ρωγμές και οι βλάβες που έχουν παρουσιαστεί σε 200 διαμερίσματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους και είχαμε μία πολύ αναλυτική συζήτηση με στελέχη και τη διοίκηση της “Ελληνικό Μετρό”. Συζητήσαμε για όλα τα κρίσιμα θέματα. Ζητήσαμε, πρώτον, να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, για όλους αυτούς τους λόγους, ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Περιμένουμε, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να μας ενημερώσουν για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία το αμέσως επόμενο διάστημα. Τρίτον, ζητάμε αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών στην Κυψέλη. Είμαστε εδώ μαζί με τους κατοίκους για να παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις. Θέλουμε τη Γραμμή 4 του Μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται σε συνθήκες ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις».

Χάρης Δούκας, Χρήστος Φαφούτης, Δήμαρχος Αθηναίων, ΔΣ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Πηγή: Intime
Χάρης Δούκας, Χρήστος Φαφούτης, Δήμαρχος Αθηναίων, ΔΣ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Πηγή: Intime
Χάρης Δούκας, Χρήστος Φαφούτης, Δήμαρχος Αθηναίων, ΔΣ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Πηγή: Intime
Χάρης Δούκας, Χρήστος Φαφούτης, Δήμαρχος Αθηναίων, ΔΣ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Πηγή: Intime
Χάρης Δούκας, Χρήστος Φαφούτης, Δήμαρχος Αθηναίων, ΔΣ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Πηγή: Intime

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων παρουσίασαν την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή και μετέφεραν τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων. Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, ζήτησε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων και της περιουσίας τους, την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις βλάβες, την ταχεία αποκατάστασή τους, καθώς και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη των σχετικών ενεργειών.

Πολυκατοικία στην Κυψέλη

Πολυκατοικία στην Κυψέλη

Πολυκατοικία στην Κυψέλη

Πολυκατοικία στην Κυψέλη

Δείτε τη δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα:

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