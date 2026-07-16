Κως: Συνελήφθη 30χρονος για γενετήσιες πράξεις και διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη

Αστυνομικοί στην Κω συνέλαβαν έναν 30χρονο, μη νόμιμο αλλοδαπό, κατηγορούμενο για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου, βάσει καταγγελίας και επίσημης ανακοίνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί στην Κω συνέλαβαν έναν 30χρονο μετά την καταγγελία σε βάρος του για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη. – Ο κατηγορούμενος φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. – Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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Αστυνομικοί στην Κω συνέλαβαν έναν 30χρονο μετά την καταγγελία σε βάρος του για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 30χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω. Όπως αναφέρεται, εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικη.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική καταγγελία, ο κατηγορούμενος προέβη σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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