Φωτιά στη Μεσσηνία: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βλαχόπουλο, στη Μεσσηνία. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής ώστε να είναι σε ετοιμότητα.
Το μήνυμα που δέχτηκαν στα κινητά τους αναφέρει τα εξής: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βλαχόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βλαχόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη
Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Πυλου -Νέστορος
Στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, 40 λεπτά μετά το ξέσπασμά της.