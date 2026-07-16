Παλαιά Εθνική Ελευσίνας – Θηβών: Οδηγός SUV έκανε επικίνδυνη προσπέραση και απέφυγε μετωπική σύγκρουση στο… παρά πέντε – Δείτε βίντεο

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Ένα αποκαλυπτικό για το πώς οδηγούν πολλοί συμπολίτες μας βίντεο φέρνει στη δημοσιότητα το thriassio.gr. Σε αυτό αποτυπώνεται η συμπεριφορά του οδηγού ενός SUV σε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Δυτικής Αττικής.

Αναλυτικότερα, το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, οδηγός πολυτελούς SUV μάρκας BMW X6 πραγματοποίησε μια άκρως επικίνδυνη προσπέραση στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί την τελευταία στιγμή μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο φορτηγό.

Η παλαιά Εθνική Οδός είναι γνωστή για την επικινδυνότητά της και τα συνεχή τροχαία ατυχήματα, απαιτώντας τεράστια προσοχή από τους οδηγούς που κινούνται προς Μάνδρα και Ελευσίνα.

Ωστόσο, όπως καταγράφηκε από κάμερα, οι κανόνες ασφαλείας και η κοινή λογική αγνοήθηκαν πλήρως από τον οδηγό του μαύρου οχήματος.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε αποκλειστικά αποτυπώνεται καθαρά η στιγμή που το μεγάλου κυβισμού όχημα επιχειρεί προσπέραση σε προπορευόμενο ΙΧ και μια νταλίκα, πάνω σε «τυφλή» στροφή.

Ο οδηγός του SUV εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα χωρίς καμία απολύτως ορατότητα, αδιαφορώντας για την έντονη και συνεχόμενη διπλή διαγράμμιση που απαγορεύει αυστηρά την προσπέραση στο συγκεκριμένο σημείο.

Δείτε το βίντεο:

Το απόλυτο θρίλερ εκτυλίχθηκε όταν, την ώρα που το SUV βρισκόταν δίπλα στο βαρύ όχημα, εμφανίστηκε ένα φορτηγό από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο οδηγός έκανε έναν απότομο ελιγμό, «μαζεύοντας» ενστικτωδώς το όχημα πίσω στη λωρίδα του.