Τροχαίο στο Φάληρο: Συρμός του τραμ συγκρούστηκε με δίκυκλο

Ένα ανήλικο παιδί τραυματίστηκε σήμερα, Πέμπτη στο Φάληρο, έπειτα από σύγκρουση συρμού του τραμ με δίκυκλο. Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα, λίγο πριν τις 6, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ανήλικο παιδί τραυματίστηκε σήμερα, Πέμπτη στο Φάληρο, καθώς συγκρούστηκε συρμός του τραμ με δίκυκλο.
  • Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα, λίγο πριν τις 6, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα ανήλικο παιδί τραυματίστηκε σήμερα, Πέμπτη στο Φάληρο, καθώς συγκρούστηκε συρμός του τραμ με δίκυκλο.

Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα, λίγο πριν τις 6,σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Όπως γίνεται γνωστό, στο μηχανάκι επέβαιναν μία γιαγιά με την ανήλικη εγγονή της.

Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αιόλου.

Το κοριτσάκι μεταφέρεται στο Αγλαϊα Κυριακού και η γιαγιά σε άλλο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύουν.

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