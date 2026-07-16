Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Κατασχέθηκαν USB και συσκευές αποθήκευσης αρχείων από το σπίτι του 4ου συλληφθέντα – Βίντεο από την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.

Νέα σύλληψη πραγματοποίησε η αστυνομία σχετικά με τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, με τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, πρόκειται για έναν 25χρονο φοιτητή στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση, είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 25χρονου μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρεται να τον κατονόμασε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Μετά τη σύλληψη του 25χρονου, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής μπήκαν στο διαμέρισμα όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα, στην Άνω Πόλη, ψάχνοντας για αντικείμενα, ψηφιακά πειστήρια, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συνδέσει τον τέταρτο συλληφθέντα με τις επιθέσεις αλλά και να οδηγήσει στην ταυτοποίηση τυχόν συνεργών τους.

Οι Αρχές κατέσχεσαν από το διαμέρισμα usb και συσκευές αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία θα σταλούν στο Εγκληματολογικό για περαιτέρω εξέταση.

Μετά και την εξέλιξη με τον 25χρονο, οι συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα ανέρχονται σε τέσσερις.

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται ότι εκείνοι τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα έχουν κριθεί ήδη προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους την περασμένη Τρίτη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του χθες ενώπιον της ανακρίτριας και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο.