Ουκρανία: «Μαύρη τρύπα» 1,2 δισ. δολαρίων στις στρατιωτικές προμήθειες – Τι αποκάλυψε έρευνα των New York Times

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Απόρρητοι κρατικοί έλεγχοι που εξασφάλισαν οι New York Times αποκαλύπτουν ένα σύστημα στρατιωτικών προμηθειών γεμάτο κακοδιαχείριση, υπερκοστολογήσεις και συμβάσεις που συνέχισαν να δίνονται ακόμη και σε εταιρείες οι οποίες βρίσκονταν υπό έρευνα ή είχαν αποτύχει να παραδώσουν προηγούμενες παραγγελίες. Μόνο το 2024, σύμφωνα με τους ελέγχους, η Ουκρανία έχασε περίπου 1,2 δισ. δολάρια από απάτες, σπατάλη και κακοδιαχείριση.

Το 2024, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθεντο σε γραμμές χαρακωμάτων στην ανατολική Ουκρανία, τα ουκρανικά πληρώματα πυροβολικού άνοιγαν πυρ. Ωστόσο, ορισμένα από τα βλήματα όλμων, αντί να εκρήγνυνται κοντά στις προελαύνουσες ρωσικές δυνάμεις, έβγαιναν από τους σωλήνες χωρίς την αναμενόμενη ισχύ ή έπεφταν στο έδαφος με έναν υπόκωφο θόρυβο, σηκώνοντας απλώς σύννεφα σκόνης.

Όπως αποδείχθηκε, ένα ουκρανικό εργοστάσιο όπλων είχε προμηθεύσει τον στρατό με χιλιάδες ελαττωματικά βλήματα όλμων. Ο διευθυντής του εργοστασίου, Λεονίντ Σίμαν, συνελήφθη αργότερα και κατηγορήθηκε σε μία από τις πιο γνωστές δημόσιες υποθέσεις απάτης στην αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Κι όμως, ακόμη και όταν οι αρμόδιοι είχαν διαπιστώσει ότι παραδίδονταν ελαττωματικά πυρομαχικά, η ουκρανική Υπηρεσία Αμυντικών Προμηθειών εξακολουθούσε να αναθέτει νέες συμβάσεις στο εργοστάσιο του Σίμαν, σύμφωνα με κυβερνητικούς ελέγχους που περιήλθαν στην κατοχή των New York Times.

Η υπόθεση αυτή, σύμφωνα με την έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας, αντανακλά ένα ευρύτερο και επίμονο φαινόμενο στη διάρκεια του πολέμου. Επτά από τους δέκα μεγαλύτερους στρατιωτικούς προμηθευτές της Ουκρανίας εξασφάλισαν νέες δουλειές παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη ποινικές έρευνες για απάτη, είχαν αποτύχει να εκτελέσουν προηγούμενες συμβάσεις ή είχαν συλληφθεί κορυφαία στελέχη τους για διαφθορά.

Ο Σίμαν, για παράδειγμα, βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο πολλαπλών ερευνών από υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς, μεταξύ άλλων για υπεξαίρεση και απάτη, όταν κέρδισε την πρώτη μεγάλη σύμβαση για τους όλμους. Η κυβέρνηση του ανέθεσε συμφωνία ύψους 280 εκατ. δολαρίων, ενώ ο ίδιος βρισκόταν ελεύθερος με εγγύηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά.

Εταιρείες έπαιρναν συμβάσεις χωρίς να έχουν αποδείξει ότι μπορούσαν να τις εκτελέσουν

Εμπιστευτικές εκθέσεις της Κρατικής Υπηρεσίας Ελέγχου και ενός εσωτερικού ελεγκτικού τμήματος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας σκιαγραφούν ένα σύστημα στρατιωτικών προμηθειών γεμάτο δυσλειτουργίες.

Προειδοποιητικές ενδείξεις αγνοούνταν, ενώ σπάνια υπήρχαν συνέπειες για εταιρείες που υπερχρέωναν το κράτος ή αποτύγχαναν να παραδώσουν όσα είχαν συμφωνήσει.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, εταιρείες κέρδιζαν συμβάσεις χωρίς να αποδεικνύουν ότι ήταν σε θέση να προμηθεύσουν τα όπλα ή ακόμη και χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες. Οι ελεγκτές εντόπισαν 18 εταιρείες που υπέγραψαν νέες συμφωνίες παρότι είχαν ήδη αθετήσει προηγούμενες. Έξι από αυτές δεν είχαν καταφέρει να εκτελέσουν ούτε μία σύμβαση.

Μέσω αυτού του συστήματος, όπως σημειώνουν οι Times, πλούτισαν στρατιωτικοί προμηθευτές από ολόκληρο τον κόσμο, από ουκρανικές και αμερικανικές επιχειρήσεις έως τον πλουσιότερο έμπορο όπλων παγκοσμίως.

Οι εσωτερικοί κυβερνητικοί έλεγχοι κατέληξαν ότι μόνο το 2024 η Ουκρανία έχασε περίπου 1,2 δισ. δολάρια εξαιτίας απάτης, σπατάλης και κακοδιαχείρισης.

Οι απώλειες αυτές, οι οποίες δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, συσσωρεύονταν την ίδια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε επανειλημμένες εκκλήσεις στους συμμάχους για περισσότερα όπλα και οικονομική βοήθεια.

«Ο στρατός δεν παίρνει όσα χρειάζεται και ο προϋπολογισμός συρρικνώνεται εξαιτίας των μη παραδόσεων και των υπερπληρωμών», δήλωσε στους Times ο Ταμερλάν Βαχάμποφ, πρώην σύμβουλος της Υπηρεσίας Αμυντικών Προμηθειών.

«Ως αποτέλεσμα, δεν έχουμε χρήματα για να παραγγείλουμε περισσότερα όπλα. Και δεν έχουμε την ποσότητα πυρομαχικών που χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο».

126 εκατ. δολάρια χάθηκαν από ακριβότερες προσφορές

Περίπου 126 εκατ. δολάρια χάθηκαν επειδή παρακάμφθηκαν φθηνότερες προσφορές και αγοράστηκαν όπλα σε υψηλότερες τιμές, σύμφωνα με τους ελεγκτές.

Σε άλλες περιπτώσεις, συμβάσεις ανατέθηκαν χωρίς να υπάρχει νομική αιτιολόγηση. Σε μία υπόθεση, εταιρείες εξακολουθούν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση για το τι συνέβη σε τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια προκαταβολών που είχαν καταβληθεί για μία συμφωνία η οποία τελικά κατέρρευσε.

Οι έλεγχοι που απέκτησαν οι Times καλύπτουν τα έτη 2024 και 2025. Δεν είναι σαφές αν και ποια μέτρα έλαβε η Υπηρεσία Αμυντικών Προμηθειών μετά τα ευρήματα. Επειδή οι εκθέσεις είναι διαβαθμισμένες, δεν είχαν ποτέ μέχρι σήμερα υποβληθεί σε δημόσιο έλεγχο.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας, Αρσέν Ζουμαντίλοφ, αρνήθηκε να σχολιάσει. Παραιτήθηκε και αποχώρησε από τη θέση του τη Δευτέρα.

Το σύστημα που κράτησε την Ουκρανία στον πόλεμο έγινε και αδυναμία της

Στα σχεδόν πέντε χρόνια πολεμικών επιχειρήσεων, η ουκρανική κυβέρνηση παρέμεινε λειτουργική, ενώ ο στρατός της πολεμούσε απέναντι σε πολύ δυσμενείς συσχετισμούς δυνάμεων.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες αντιστάθηκαν στον αριθμητικά μεγαλύτερο ρωσικό στρατό και άλλαξαν τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου με τη μαζική χρήση drones και ρομποτικών συστημάτων. Παράλληλα, το Κίεβο κατάφερε να αντιμετωπίσει την απώλεια υποστήριξης από τον μεγαλύτερο σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας χρηματοδοτική στήριξη από την Ευρώπη.

Ωστόσο, το ίδιο σύστημα προμηθειών που βοήθησε την Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο και επέτρεψε την «επανάσταση των drones» έχει μετατραπεί και σε σημαντική αδυναμία, προκαλώντας πολιτικούς κραδασμούς στο εσωτερικό της χώρας.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Μιχάιλο Φεντόροφ επιχείρησε να αναμορφώσει το σύστημα και αργότερα υποστήριξε ότι οι εταιρείες αμυντικών προμηθειών τον έβγαλαν από τη θέση του επειδή προσπάθησε να το αλλάξει.

«Υπάρχει πολλή διαφθορά», δήλωσε μετά την αποπομπή του.

Η απομάκρυνσή του πυροδότησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στους δρόμους από την έναρξη του πολέμου. Ο Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι απέλυσε τον Φεντόροφ εξαιτίας των συγκρούσεών του με τη στρατιωτική ηγεσία.

Τα προβλήματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έφθασαν μέχρι τον στενό κύκλο του Ουκρανού προέδρου.

Πέρυσι, ερευνητές κατά της διαφθοράς κατέγραψαν κρυφά έναν πρώην επιχειρηματικό εταίρο του Ζελένσκι να πιέζει αξιωματούχους να αγοράσουν αλεξίσφαιρα γιλέκα τα οποία είχαν αποτύχει σε δοκιμές ασφαλείας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας εγκατέλειψε την Ουκρανία εν μέσω της έρευνας.

Ο Ζελένσκι δεν έχει εμπλακεί στην υπόθεση και έχει δηλώσει ότι στηρίζει την έρευνα.

Οι κυβερνητικοί έλεγχοι, γράφουν οι Times, λειτουργούν ουσιαστικά ως «νεκροψία» του μηχανισμού στρατιωτικών συμβάσεων, αποκαλύπτοντας με λεπτομέρειες ποιοι παίκτες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας, επωφελήθηκαν από τον πόλεμο.

«Οτιδήποτε δεν είναι καρφωμένο κάτω στην Ουκρανία θα κλαπεί», δήλωσε ο Τζέιμς Βάσερστρομ, Αμερικανός ειδικός στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ο οποίος έχει προσπαθήσει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου να στρέψει την προσοχή στις απάτες της αμυντικής βιομηχανίας.

«Αυτό αποτελεί παράδοση εδώ και πολλά χρόνια».

Ελαττωματικοί όλμοι, εκατομμύρια σε συμβάσεις και νέες παραγγελίες

Η αποτυχία των βλημάτων όλμων εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα προβεβλημένο και ταπεινωτικό περιστατικό για τον ουκρανικό στρατό στο πεδίο της μάχης.

Το ουκρανικό μέσο Censor.net αποκάλυψε την υπόθεση. Ακολούθησε κοινοβουλευτική έρευνα και, τον Απρίλιο του 2025, η αστυνομία συνέλαβε τον διευθυντή του εργοστασίου, Λεονίντ Σίμαν.

Κατηγορήθηκε για απάτη ύψους περίπου 68 εκατ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχούσε στο κόστος ελέγχου και αντικατάστασης δεκάδων χιλιάδων ελαττωματικών βλημάτων όλμων.

Δικαστήριο έκρινε αργότερα ότι η εταιρεία του Σίμαν, Pavlohrad Chemical Plant, είχε πουλήσει στον στρατό 233.000 άχρηστα βλήματα όλμων, πολλά από τα οποία διέθεταν προβληματικούς πυροκροτητές ή ελαττωματικό προωθητικό υλικό πυρίτιδας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που παρείχε η ουκρανική εταιρεία δεδομένων YouControl.

Η Pavlohrad είναι κρατική εταιρεία, όμως ο Σίμαν, χημικός μηχανικός, βρίσκεται στη διεύθυνση του εργοστασίου από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήταν ευρέως γνωστός ως ο «βασιλιάς των εκρηκτικών» της Ουκρανίας.

Η επιρροή του ήταν τέτοια ώστε το κοινοβούλιο είχε συμπεριλάβει το όνομά του σε νόμο για τον κλάδο, επικαλούμενο την τεχνογνωσία του.

Παράλληλα, διέθετε εκτεταμένη ακίνητη περιουσία και ζούσε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο για τα δεδομένα της αγροτικής Ουκρανίας. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι εντόπισαν 9 εκατ. δολάρια να έχουν περάσει από τραπεζικό λογαριασμό στο Λιχτενστάιν ο οποίος συνδεόταν με τη σύζυγο του Σίμαν.

Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου διατηρούσε επίσης ένα κοπάδι βουβαλιών, καθώς και ελάφια και άλκες.

Ο ίδιος έλεγε ότι τα ζώα αποτελούσαν απόδειξη πως το εργοστάσιο δεν ρύπαινε το περιβάλλον. Ακτιβιστές κατά της διαφθοράς, ωστόσο, υποστήριζαν ότι βρίσκονταν εκεί ώστε τα στελέχη της εταιρείας να μπορούν να τα κυνηγούν.

Η εταιρεία είχε δηλώσει ότι δεν μπορούσε να εκτελέσει την παραγγελία

Όταν οι ελεγκτές εξέτασαν τη σύμβαση για τους όλμους, εντόπισαν κάτι ασυνήθιστο.

Η Pavlohrad είχε αρχικά δηλώσει ότι δεν διέθετε την παραγωγική ικανότητα για να εκτελέσει την παραγγελία. Στη συνέχεια, χωρίς να δοθεί εξήγηση, αναθεώρησε τα στοιχεία για τις παραγωγικές της δυνατότητες και η κυβέρνηση της ανέθεσε τη σύμβαση.

Οι κυβερνητικοί ελεγκτές δεν βρήκαν στοιχεία που να δείχνουν ότι κάποιος προσπάθησε να εξακριβώσει αν το εργοστάσιο ήταν πράγματι σε θέση να εκτελέσει την παραγγελία.

Όταν άρχισαν να παραδίδονται τα ελαττωματικά πυρομαχικά, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Υπηρεσία Αμυντικών Προμηθειών «δεν εξήγαγε τα κατάλληλα συμπεράσματα».

Αντιθέτως, ανέθεσε στην Pavlohrad ακόμη περισσότερες δουλειές, μεταξύ των οποίων και τη σύμβαση για την προμήθεια σχεδόν του συνόλου των βλημάτων πυροβολικού των 122 χιλιοστών του ουκρανικού στρατού για το 2025.

Οι έλεγχοι δεν αναφέρουν ποιος αποφάσισε να δοθούν οι συμβάσεις στην Pavlohrad ούτε για ποιον λόγο. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τον Αύγουστο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αμυντικών Προμηθειών, Αρσέν Ζουμαντίλοφ, παραιτήθηκε.

Ο Σίμαν καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε πέντε χρόνια φυλάκισης, σε ξεχωριστή υπόθεση που αφορούσε την οργάνωση κυκλώματος διαφθοράς για την πώληση εκρηκτικών σε διογκωμένες τιμές.

Σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης και δηλώνει αθώος και στην υπόθεση των όλμων, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Ολεξάντρ Πρότας.

«Στον χώρο των όπλων, τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο και όλα βρίσκονται σε αποχρώσεις του γκρι», δήλωσε ο Πρότας.

Τα ίδια βλήματα με τρεις διαφορετικές τιμές

Το 2024, η Υπηρεσία Αμυντικών Προμηθειών ζήτησε προσφορές για την αγορά πυραυλικών πυρομαχικών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Τρεις εταιρείες ανταποκρίθηκαν.

Η πρώτη προσφέρθηκε να διαθέσει τους πυραύλους έναντι περίπου 4.200 δολαρίων ανά τεμάχιο. Η δεύτερη ζήτησε 4.600 δολάρια. Η τρίτη έδωσε τιμή 5.100 δολαρίων.

Οι πύραυλοι ήταν ακριβώς οι ίδιοι: είχαν κατασκευαστεί στο ίδιο εργοστάσιο, από την ίδια εταιρεία στην Τουρκία. Η μόνη διαφορά ήταν η τιμή.

Η τουρκική κατασκευάστρια Arca Defense υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά, προτείνοντας ουσιαστικά απευθείας πώληση από το εργοστάσιο.

Ωστόσο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η σύμβαση δόθηκε στον ακριβότερο πλειοδότη, θυγατρική της μεγάλης τσεχικής εταιρείας συμμετοχών Czechoslovak Group.

Αντί να αγοράσει απευθείας από τον κατασκευαστή, η ουκρανική κυβέρνηση αποφάσισε να πληρώσει την τσεχική εταιρεία ώστε να λειτουργήσει ως μεσάζων.

Οι ελεγκτές ανέφεραν ότι δεν υπήρχε «καμία αιτιολόγηση για την απόφαση».

Προηγούμενοι έλεγχοι είχαν ήδη προειδοποιήσει την κυβέρνηση να αποφεύγει τις αγορές μέσω μεσαζόντων. Η σύσταση δεν ακολουθήθηκε.

Σύμφωνα με ανάλυση των Times πάνω στις ανταγωνιστικές προσφορές που περιγράφονται στους ελέγχους, η επιλογή αυτή πρόσθεσε περίπου 130 εκατ. δολάρια στον λογαριασμό της Ουκρανίας για τους πυραύλους.

Η Czechoslovak Group και ο πλουσιότερος κατασκευαστής όπλων

Η συγκεκριμένη σύμβαση ήταν μία από τις πολλές ουκρανικές συμφωνίες που συνέβαλαν στη μετατροπή της Czechoslovak Group σε παγκόσμια δύναμη της αμυντικής βιομηχανίας.

Η εταιρεία εισήχθη φέτος στο χρηματιστήριο, μετατρέποντας τον 33χρονο βασικό της μέτοχο, Μίχαλ Στρναντ, στον πλουσιότερο κατασκευαστή όπλων της λίστας δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Η δημόσια εγγραφή της εταιρείας ήταν η μεγαλύτερη που είχε πραγματοποιηθεί ποτέ στον αμυντικό κλάδο.

Η Czechoslovak Group είχε ενημερώσει τους επενδυτές ότι επωφελείται από έναν «υπερκύκλο» στρατιωτικών δαπανών, εξαιτίας των πολέμων στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές.

Το 2024, περισσότερο από το 40% των εσόδων της προερχόταν από πωλήσεις που σχετίζονταν με την Ουκρανία.

Εκπρόσωπος της εταιρείας, ο Αντρέι Τσίρτεκ, δήλωσε ότι τα ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών θα πρέπει να απευθυνθούν στην ουκρανική κυβέρνηση.

Στον έλεγχο δεν διατυπώνεται καμία κατηγορία ότι η Czechoslovak Group διέπραξε οποιαδήποτε παράβαση.

«Δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στις προτάσεις άλλων πλειοδοτών και δεν έχουμε πρόσβαση στους εμπορικούς τους όρους, στους συμβατικούς όρους ή στην αξιολόγηση της αναθέτουσας αρχής», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε email.

Παρά τις επιφυλάξεις των ελεγκτών, η Ουκρανία εξέταζε το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας με την Czechoslovak Group, αυτή τη φορά για την αντικατάσταση του οπλοστασίου τυφεκίων Καλάσνικοφ με τσεχικής σχεδίασης τυφέκια διαμετρήματος συμβατού με το ΝΑΤΟ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι ο όμιλος διαφοροποιεί πλέον τις πωλήσεις του προς ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πελάτη.

Προειδοποιητικά σημάδια και μια αμερικανική εταιρεία

Σε μία ακόμη περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ουκρανία προχώρησε σε μία περίπλοκη αγορά όπλων παρά τις πολλαπλές προειδοποιητικές ενδείξεις, για να δει τελικά τη συμφωνία να καταρρέει.

Το 2024, η Υπηρεσία Αμυντικών Προμηθειών ήθελε να αγοράσει σοβιετικού τύπου πυραύλους από Σέρβο κατασκευαστή.

Λόγω της φιλικής προς τη Ρωσία πολιτικής της Σερβίας, η Ουκρανία βασίστηκε σε μία αλυσίδα μεσαζόντων προκειμένου να εξασφαλίσει τα πυρομαχικά.

Η κυβέρνηση υπέγραψε σύμβαση με την ουκρανική κρατική εταιρεία διαμεσολάβησης όπλων Spetstechnoexport, η οποία, σύμφωνα με τους ελεγκτές, είχε ιστορικό ανεκτέλεστων συμβάσεων.

Παράλληλα, οι αρχές κατά της διαφθοράς είχαν ήδη ανακοινώσει δημοσίως ότι διερευνούσαν πρώην στελέχη της εταιρείας για πιθανή υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με την πλατφόρμα HACC Decided της Transparency International Ukraine, η οποία παρακολουθεί σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς.

Δεν υπήρχε σερβική άδεια εξαγωγής

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι η Spetstechnoexport δεν διέθετε σερβική άδεια εξαγωγής για τους πυραύλους.

Αντί για άδεια, η εταιρεία υπέβαλε μία «εγγυητική επιστολή» από την υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν υπήρχε νομική βάση για την προνομιακή αυτή μεταχείριση, η οποία μάλιστα δόθηκε παρά το ιστορικό αθέτησης συμβάσεων της εταιρείας.

Η Spetstechnoexport δεν απάντησε στα επανειλημμένα μηνύματα και τηλεφωνήματα των Times.

Η ουκρανική εταιρεία ανέθεσε στη συνέχεια υπεργολαβία στην αμερικανική εταιρεία όπλων Regulus Global.

Επικεφαλής της είναι ο Γουίλιαμ Σόμερινταϊκ Τζούνιορ, πρώην χρηματιστής της Merrill Lynch. Η Regulus είχε ιστορικό προμηθειών τόσο προς τον ουκρανικό στρατό όσο και προς αντάρτες στη Συρία που υποστηρίζονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συγκεκριμένη συμφωνία, όμως, ήταν ιδιαίτερα σύνθετη.

Συμβάσεις συνολικού ύψους 1,7 δισ. δολαρίων

Η συμφωνία για τους πυραύλους ήταν μία από τις αρκετές συμβάσεις μεταξύ της Regulus και της Spetstechnoexport, συνολικής αξίας 1,7 δισ. δολαρίων, με στόχο τη διοχέτευση όπλων στην εμπόλεμη ζώνη.

Ο Σόμερινταϊκ δήλωσε στους Times ότι η συνεργασία είχε εξασφαλίσει κρίσιμης σημασίας οπλισμό, ο οποίος ωφέλησε τόσο την άμυνα της Ουκρανίας όσο και την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Η συγκεκριμένη συμφωνία για τους πυραύλους, ωστόσο, άρχισε να καταρρέει.

Ο τότε υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, επιθυμούσε να απομακρύνει τους μεσάζοντες από το ουκρανικό σύστημα προμήθειας όπλων εν καιρώ πολέμου.

Ζήτησε από τη Regulus να συνεργαστεί απευθείας με την κυβερνητική Υπηρεσία Αμυντικών Προμηθειών, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τη Spetstechnoexport, όπως θυμήθηκε ο Σόμερινταϊκ.

Η συμφωνία τελικά κατέρρευσε.

Στις αρχές του 2025, η Spetstechnoexport είχε γίνει ο μεγαλύτερος οφειλέτης της Υπηρεσίας Αμυντικών Προμηθειών, έχοντας περισσότερες ανεκτέλεστες συμβάσεις από οποιονδήποτε άλλο προμηθευτή, σύμφωνα με τους ελεγκτές.

Στον απόηχο της υπόθεσης, η ουκρανική κυβέρνηση προσέφυγε δικαστικά κατά της Spetstechnoexport, διεκδικώντας ποινικές ρήτρες καθυστέρησης και τόκους.

Η Spetstechnoexport, από την πλευρά της, απαίτησε χρήματα από τη Regulus.

Ο Σόμερινταϊκ υποστήριξε ότι η εταιρεία του δεν έκανε τίποτα παράνομο και ότι απλώς «βρέθηκε στη μέση» της αναδιοργάνωσης του ουκρανικού συστήματος προμηθειών.