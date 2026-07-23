Ο Φεντόροφ απορρίπτει τις προτάσεις Ζελένσκι: «Επιστρέφω μόνο ως υπουργός Άμυνας»

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία άλλη θέση που του πρότεινε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά μόνο την επιστροφή του στο υπουργείο Άμυνας.

Η δήλωσή του έγινε έπειτα από σειρά συναντήσεων με τον Ζελένσκι, μετά την απομάκρυνσή του από το υπουργείο στις 14 Ιουλίου, εξέλιξη που προκάλεσε διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία με αίτημα την επαναφορά του, αναφέρει η Kyiv Independent.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι πρότεινε στον Φεντόροφ διάφορες εναλλακτικές θέσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για τη στρατιωτική καινοτομία.

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο για όλες τις επιλογές που μου πρότεινε. Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν μόνο τρεις θέσεις στη χώρα που, μαζί με τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή, διαμορφώνουν πραγματικά την πορεία του πολέμου: ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε ο Φεντόροφ σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους.

«Γι’ αυτό δεν θα αποδεχθώ καμία άλλη θέση πέρα από εκείνη του υπουργού Άμυνας», πρόσθεσε.

Συνεχίζονται οι επαφές με την προεδρία

Νωρίτερα, η ουκρανική προεδρία είχε ανακοινώσει ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι και του Φεντόροφ συνεχίζονται.

Μέχρι στιγμής, ο Ζελένσκι έχει δώσει μόνο μία δημόσια εξήγηση για την απόφασή του να μην τον επαναδιορίσει στο υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε σύγκρουση μεταξύ του Φεντόροφ και του τότε αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ο Σίρσκι απομακρύνθηκε από τη θέση του στις 21 Ιουλίου, εν μέσω των διαδηλώσεων. Η αποπομπή του αποτελούσε ένα από τα δύο βασικά αιτήματα των διαδηλωτών, με το δεύτερο να είναι η επιστροφή του Φεντόροφ στο υπουργείο Άμυνας.

Καθώς το δεύτερο αίτημα δεν έχει ακόμη ικανοποιηθεί, οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων έχουν καλέσει σε διαδηλώσεις αόριστης διάρκειας από τις 24 Ιουλίου.

«Μόνο ο υπουργός Άμυνας μπορεί να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις»

Ο Φεντόροφ υποστήριξε ότι καμία άλλη κυβερνητική θέση δεν διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά στις αμυντικές προμήθειες, να ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό του στρατού, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ασύμμετρες επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας, να εξαλείψει, όπως είπε, την «κουλτούρα ψεύδους και έλλειψης λογοδοσίας» και να ολοκληρώσει τις πρωτοβουλίες που είχε ήδη ξεκινήσει η ομάδα του στο υπουργείο Άμυνας.