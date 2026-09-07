Βουδαπέστη: «Όργιο» αστυνομικών σε Airbnb – Δύο συλλήψεις και «βαθιά αμηχανία» στη Scotland Yard

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Σάλος στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου μετά από ταξίδι 15 αστυνομικών στη Βουδαπέστη, όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκτυλίχθηκε ένα «άγριο πάρτι σεξ» και στη συνέχεια διατυπώθηκαν καταγγελίες για επίθεση και σεξουαλική επίθεση. Δύο εν ενεργεία αστυνομικοί συνελήφθησαν και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Η παρέα των 15 αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούσαν στο ίδιο τμήμα, είχε ταξιδέψει στην ουγγρική πρωτεύουσα τον Ιούνιο για διακοπές, ενώ όλοι βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας. Είχαν νοικιάσει ένα μεγάλο σπίτι μέσω Airbnb.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς με μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ αρκετοί από τους αστυνομικούς άρχισαν να έχουν σεξουαλικές επαφές μεταξύ τους. Πηγές αναφέρουν ότι ορισμένοι είχαν ήδη ερωτικές σχέσεις πριν από το ταξίδι.

Οι καταγγελίες γυναίκας αστυνομικού

Μία γυναίκα αστυνομικός κατήγγειλε ότι ένας από τους συναδέλφους της την άρπαξε από το χέρι και την οδήγησε στο δωμάτιό του κατά τη διάρκεια του πάρτι.

Δεν υπάρχει ισχυρισμός ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός επιχείρησε να έχει σεξουαλική επαφή μαζί της. Ωστόσο, η γυναίκα κατήγγειλε ξεχωριστά ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από δεύτερο άνδρα συνάδελφό της.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο πρώτος, ο οποίος υπηρετεί στη διοίκηση Central North, συνελήφθη στις 31 Αυγούστου ως ύποπτος για επίθεση, ενώ ο δεύτερος, από την ίδια υπηρεσία, συνελήφθη στις 3 Σεπτεμβρίου ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση.

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

«Βαθιά αμηχανία» στη Scotland Yard

Πηγές που επικαλείται η Daily Mail υποστηρίζουν ότι η Scotland Yard είναι «βαθιά αμήχανη» για όσα φέρονται να συνέβησαν στη Βουδαπέστη.

«Είναι απίστευτο ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσημη εσωτερική έρευνα προσπαθεί να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το ταξίδι», ανέφερε πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης.

Στην παρέα φέρεται να συμμετείχαν και αρκετοί λοχίες της αστυνομίας, οι οποίοι πλέον καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το πώς επέτρεψαν να εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο τα γεγονότα.

Άλλη πηγή σχολίασε ότι μπορεί να υπάρχει η αντίληψη πως «ό,τι γίνεται σε ένα ταξίδι μένει στο ταξίδι», όμως στην προκειμένη περίπτωση υπήρξαν «άγριες σκηνές που οδήγησαν σε ποινικές καταγγελίες».

Στο μικροσκόπιο και η έλλειψη εποπτείας

Η Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων της Metropolitan Police εξετάζει επίσης κατά πόσο υπήρξε πλήρης έλλειψη εποπτείας από τους ανώτερους αστυνομικούς που συμμετείχαν στις διακοπές.

Εκπρόσωπος της Metropolitan Police επιβεβαίωσε τις δύο συλλήψεις και ανέφερε ότι τα καταγγελλόμενα περιστατικά σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη τον Ιούνιο του 2026.

«Και οι δύο αστυνομικοί έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε μια σύνθετη υπόθεση», ανέφερε.

Η αστυνομία τόνισε ακόμη ότι «όλες οι καταγγελίες για εγκληματική συμπεριφορά ή παραπτώματα αστυνομικών αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα».