Έλλη Κοκκίνου: Αποθέωση για την τραγουδίστρια στο Βουκουρέστι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μία ακόμη μεγάλη επιτυχία στη Ρουμανία σημείωσε η Έλλη Κοκκίνου, η οποία το Σάββατο πραγματοποίησε την πρώτη της συναυλιακή εμφάνιση στο Βουκουρέστι, μπροστά σε χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το Arenele Romane.

Η αγαπημένη Ελληνίδα ερμηνεύτρια γνώρισε εντυπωσιακή υποδοχή από το ρουμανικό κοινό, το οποίο από τις πρώτες κιόλας νότες συμμετείχε δυναμικά, τραγουδώντας μαζί της μεγάλες επιτυχίες από την πολυετή πορεία της.

Το «Δεν Γίνεται» και το «Θα Περιμένω», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, είναι δύο από τα τραγούδια της που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα στη Ρουμανία, με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί της και να δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα στο Arenele Romane, σε μια ξεχωριστή βραδιά με άρωμα Ελλάδας!

Η συναυλία στο Βουκουρέστι ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη εμφάνισή της στο Nibiru Festival, όπου επίσης είχε γνωρίσει θερμή υποδοχή από χιλιάδες θεατές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει το τελευταίο διάστημα στη Ρουμανία.

Η πρώτη εμφάνιση της Έλλης Κοκκίνου στο Βουκουρέστι ολοκληρώθηκε μέσα σε ενθουσιασμό, με το κοινό να την αποθεώνει και την ίδια να χαρίζει μια δυνατή συναυλιακή βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Μαζί της ήταν ο Παύλος Γκόρδης και μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών και τεχνικών!

Μια ξεχωριστή βραδιά και μία ακόμη σημαντική εμφάνιση εκτός συνόρων για την Έλλη Κοκκίνου, που συνεχίζει να συναντά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού!

Η καλοκαιρινή περιοδεία της Έλλης Κοκκίνου ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου με μια μεγάλη συναυλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ξεκινά τις εμφανίσεις της στο Fantasia με τον Πέτρο Ιακωβίδη!